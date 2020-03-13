Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Спочатку Кьяра спробувала пояснити ситуацію в Італії іноземцям.

“Лікарні не готові до всіх цих випадків (коронавірусу – Ред.) і лікарі і медсестри роблять все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, але якщо зростання числа хворих не забариться, їм доведеться почати вибирати пацієнтів в залежності від їх віку та ймовірності вижити”, – пояснила вона.

Також блогер розповіла, що разом з італійським репером зібрала 3,6 мільйона євро матеріальної допомоги для лікарні в Мілані.

“Держава вирішила закрити всіх італійців в їх будинках до 3 квітня для запобігання поширенню вірусу і щоб уникнути колапсу всієї системи і лікарень. Ми всі зараз живемо в карантині, як деякі міста Китаю минулого місяця. Тому, будь ласка, усвідомте і зрозумійте, що це не звичайний грип, це набагато небезпечніше для всіх нас: залишайтеся вдома, наскільки це можливо в критичний час”, – додала вона.

Також в сторіз Кьяра Феррані всіляко намагається донести підписникам , що китайський атиповий коронавірус – це не “ звичайний грип “ .