Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Спочатку Кьяра спробувала пояснити ситуацію в Італії іноземцям.
“Лікарні не готові до всіх цих випадків (коронавірусу – Ред.) і лікарі і медсестри роблять все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, але якщо зростання числа хворих не забариться, їм доведеться почати вибирати пацієнтів в залежності від їх віку та ймовірності вижити”, – пояснила вона.
Також блогер розповіла, що разом з італійським репером зібрала 3,6 мільйона євро матеріальної допомоги для лікарні в Мілані.
“Держава вирішила закрити всіх італійців в їх будинках до 3 квітня для запобігання поширенню вірусу і щоб уникнути колапсу всієї системи і лікарень. Ми всі зараз живемо в карантині, як деякі міста Китаю минулого місяця. Тому, будь ласка, усвідомте і зрозумійте, що це не звичайний грип, це набагато небезпечніше для всіх нас: залишайтеся вдома, наскільки це можливо в критичний час”, – додала вона.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.