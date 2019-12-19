Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Повідомляється, що до розслідування італійські правоохоронці долучали, в тому числі, матеріали, отримані з електронних пристроїв Марківа. Однак в суді, як відзначають журналісти The New York Times, в якості доказів використовувалися матеріали російських пропагандистських засобів масової інформації.

Зокрема, серед них були ролики “з відкритим вихідним кодом знайдені на YouTube” або взяті “місцевого телеканалу”. Усі відеозаписи мали логотип пропагандистського телеканалу Russia Today.

Також до справи було долучено стаття видання “Русская весна”, в якій стверджується, що Міністерство внутрішніх справ України вступило в змову з товаришами пана Марківа для його захисту. Сайтом також був опублікований фейковий документ, нібито добутий від української влади, в якому вказувалося, що товариші Марківа дають свідчення на його користь.

Присяжні, які винесли рішення у справі Марківа, посилаються саме на матеріали російських ЗМІ.

“Присяжні написали в остаточному постанові, що соратники пана Марківа “були проінструктовані давати заздалегідь узгоджені відповіді” та що стаття издания “Русская весна” “містить деякі елементи, які, як видається, вказують на правду”, — зазначає The New York Times.

При цьому італійські правоохоронці зазначають, що не вважають матеріали Russia Today вирішальними у вироку, а прокурор у цій справі Андреа Занончеллі, коментуючи включення репортажів анонімних джерел та росЗМІ, уникає відповідей про достовірність цих джерел.

“Не мені вирішувати, чи поширює Russia Today фальшиві новини. Навіть зламаний годинник правий два рази на день”, — сказав він.

Нагадаємо, Віталій Марків, у якого є українське та італійське громадянство, знаходиться в ув’язненні в Італії з 30 червня 2017 року. В Італії українського військового підозрюють в причетності до загибелі під Слов’янськом у 2014 році італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, який вів репортаж на стороні проросійських бойовиків. За версією італійських слідчих, Марків знаходився на височині біля Слов’янська в той день, коли Роккеллі загинув в результаті мінометного обстрілу.

Захист українця відкидає звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків та стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи.