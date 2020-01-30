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Італійський телеканал вибачився за те, що назвав Україну «Малою Росією»

Ведучий популярного італійського шоу L'eredita ("Спадщина") на телеканалі RAI Флавіо Лоренцо Інсіньє публічно вибачився за те, що назвав Україну "Малою Росією".

Четвер, 30 січня 2020, 01:36

Про це повідомляє посольство України в Італії.

“Сьогодні в прямому ефірі на телеканалі” RAI-1 “, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Ф. Лоренцо Інсіньє публічно визнав некоректність вживання словосполучення “Мала Росія”, – йдеться в повідомленні.

“Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання “Мала Росія” щодо України як образа. У зв’язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудовому народу України”, – сказав ведучий.

Раніше українське посольство в Італії оприлюднило лист до телеканалу, в ефірі якого Україну назвали “Малою Росією”. У листі українські дипломати пояснили походження назви “Малоросія” і відзначили, що його вживання для України є неприпустимим, особливо в контексті війни з Росією і окупації територій.

Теги: Італія, Росія, скандал

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