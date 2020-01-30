Італійський телеканал вибачився за те, що назвав Україну «Малою Росією»

Про це повідомляє посольство України в Італії.

“Сьогодні в прямому ефірі на телеканалі” RAI-1 “, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Ф. Лоренцо Інсіньє публічно визнав некоректність вживання словосполучення “Мала Росія”, – йдеться в повідомленні.

“Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання “Мала Росія” щодо України як образа. У зв’язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудовому народу України”, – сказав ведучий.

Раніше українське посольство в Італії оприлюднило лист до телеканалу, в ефірі якого Україну назвали “Малою Росією”. У листі українські дипломати пояснили походження назви “Малоросія” і відзначили, що його вживання для України є неприпустимим, особливо в контексті війни з Росією і окупації територій.