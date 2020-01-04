Vogue Italia відмовився від проведення фотосесій для січневого номера, щоб привернути увагу до проблеми забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляється на сайті журналу.

Так в січневому випуску журналу замість оригінальних фотографій на обкладинці з’являться ілюстрації, що зображують реальних моделей в одязі Gucci.

“Для створення цього номера не було потрібно проводити фотосесії. Вперше в своїй історії Vogue Italia відмовляється від використання фотографій, щоб звільнити місце для малюнків і ілюстрацій”, — йдеться в повідомленні.

У своєму листі до читачів редактор журналу Еманюель Фарнеті пояснив таке рішення редакції бажанням привернути увагу до того, якої шкоди навколишньому середовищу завдає створення журналу, пов’язаного з модою.

“У нашому випадку це означає визнання значного впливу на навколишнє середовище, пов’язаного з виданням журналу про моду”, — підкреслив він.

Як приклад Фарнеті навів історію створення найбільшого випуску журналу за останній рік — вересневого. Він перерахував деякі ресурси, які потрібні були для того, щоб заповнити випуск оригінальними фотографіями.

“У ньому брали участь сто п’ятдесят чоловік. Близько 20 рейсів і близько десятка поїздок на поїзді. Сорок машин в режимі очікування. Шістдесят міжнародних поштових відправлень. Не менше 10 годин безперервної роботи електричного освітлення, частково від бензинових генераторів. Харчові відходи від підприємств громадського харчування. Пластик для упаковки одягу. Електрика для підзарядки телефонів, камер…”, —написав він.