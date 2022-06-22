Народна депутатка України, очільниця фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила категорично проти ратифікації Стамбульської конвенції. На її переконання, основною метою впровадження цього документа є введення в ідеологію українського суспільства поняття "гендер", що несе загрозу для майбутніх поколінь.

Про це повідомляють #Букви.

20 червня відбулося голосування Верховної Ради за ратифікацію Стамбульської конвенції. Підтримали конвенцію 259 депутатів, проти виступили чотири та ще 25 утрималися від голосування. Із 13 присутніх нардепів від “Батьківщини” усі 13 утрималися.

Напередодні Юлія Тимошенко попереджала, що “Батьківщина” не підтримає цю ініціативу. Вона заявила, що за “шляхетною” назвою Стамбульської конвенції приховано “новації”, які ставлять під загрозу майбутнє наших дітей, долю усіх наступних поколінь українців”.

Тимошенко стверджує, що документ запроваджується не з метою запобігання насильства або ж поширення рівності прав між чоловіками та жінками – його основною метою є запровадження серед українського суспільства “ідеології гендеру”:

“Автори філософії гендеру вважають, що більше не може бути поділу людства лише на чоловіків і жінок тільки за фізіологічними ознаками. Вони пропонують тепер ділити людство на кілька гендерів, які можуть зовсім не відповідати біологічній статі людини – чоловік або жінка”.

Загрозою, на переконання нардепки, Стамбульської конвенції є те, що наступним поколінням українських дітей доведеться обирати свій гендер – “хлопчик ти, дівчинка, чи взагалі гібрид”. Гендер ділить людей не за статтю, а за набором соціально-рольових відмінностей – фемінінності або маскулінності.

“Я хочу вам навести кілька уривків з Вікіпедії, які, на відміну від усіх маніпуляцій, чесно говорять що таке гендер. “Гендер – це соціальний конструктор, який визначає соціальну стать людини замість статі біологічної”, – процитувала Тимошенко, наголосивши, що гендер і стать можуть не співпадати.

Вона додала, що прихильники “теорії гендера” наголошують, що відмінності не закладені природою, а формуються у процесі гендерної спеціалізації під впливом соціуму. Юлія Тимошенко заявила: “Ви уявляєте, що тепер наші діти під час виховання будуть з’ясовувати: вони хлопчик чи дівчинка? А не будуть спиратися на свою фізіологію. Все це абсолютно звучить як маячня, тому що кожна нормальна людина знає, чим відрізняються чоловік і жінка – статевими органами, всією своєю фізіологією – і намагання це заперечити буде руйнувати дитячу психіку”.

Тимошенко попередила, що це спотворить процес виховання та знищить звичні для українців сімейні цінності. Вона попередила, що з часом почнеться процес масових ухвалень законів, в яких уже не буде чітких поділів на чоловіків і жінок. Гендерна концепція, на переконання нардепки, прямо суперечить Конституції України, здоровому глузду та людській природі.

Юлія Тимошенко наголосила: пропоновані норми Стамбульської конвенції українське суспільство не підтримує. Вона додала, що Рада Церков виступила проти ратифікації документа; разом з тим, Європейський Союз не висував вимоги його ухвалення.

Очільниця БЮТ заявила, що ця конвенція не захищає від насильства, радше навпаки, існує “скандинавський парадокс”: у країнах Скандинавії, де ці норми документа реалізовуються на найвищому рівні, спостерігається зростання рівня насильства.

“Чи не тому, що жінок потроху починають вважати чоловіками, так і чому тоді з ними не побитися?”, – запитала нардепка.

Вона резюмувала, що в Україні законодавство найкраще в Європі захищає жінок від домашнього насильства, а кримінальна відповідальність дуже “жорстка” – і для цього не потрібно було ратифіковувати жодних Конвенцій. Прийняття цього документа перетворить нашу державу на “майданчик для чергового експерименту із дуже важкими наслідками”. Вона додала, що такі речі потрібно ухвалювати лише за підсумками всенародного референдуму.

Одначе, Стамбульську конвенцію Верховна Рада ухвалила, президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за вагомий результат і підтримку євроінтеграції країни. Наступного дня він підписав закон про ратифікацію Конвенції.

Стало відомо, що 21 червня, під час пленарного засідання Верховної Ради, Юлія Тимошенко повідомила про намір оскаржити ратифікацію Стамбульської конвенції у Конституційному суді України.

Нардепка від “Слуги народу” та представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря відреагувала на таке бажання колеги з БЮТ: “Подивимось, чи знайдеться 45 народних депутатів, які не підтримують європейського майбутнього України”.