Народна депутатка України, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко почала 2023 рік з відпочинку у Дубаї.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

За джерелами видання, Тимошенко проводила час на віллі п’ятизіркового готелю “Kempinski” на насипному острові Палм-Джумейра. За даними розслідування, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці й ввечері полюбляють гуляти місцеві туристи.

Залишаючи помешкання, лідерка “Батьківщини” з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу. Однак, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Проте, щойно Юлія Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

За інформацією джерел УП, через п’ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомляють, що родина доньки політикині переїхала в Дубаї ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

Коментуючи інформацію про відпочинок Юлії Тимошенко у Дубаї, нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла закликала виключити її з партії “Батьківщина”.

На своїй сторінці у Facebook вона написала: “Звертаюся до ВО “Батьківщина” із закликом виключити Юлію Володимирівну з фракції й партії”.

Зазначимо, що вчора голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія гостро відреагував на поїздку нардепа-“слуги” Миколи Тищенка до Таїланду. Відтак партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав. Згодом інформацію про виключення Тищенка з партії підтвердила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.