Українські спортсмени з Одеської дитячо-юнацької парусної школи намагаються заблокувати пришвартування мегаяхти "My Solaris" у Туреччині, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Члени парусної школи “Оптиміст” принесли до порту Бодрум українські синьо-жовті прапори та таблички з написом “Ні війні”.

Тренер юнацької команди яхтсменів Павло Донцов заявив, що блокування пришвартування яхти Абрамовича – це рішення всієї команди.

“Ми підіймаємо прапор нашої країни на багатьох міжнародних змаганнях. Ми просто хочемо показати всім, хто така Україна”, – наголосив Донцов.

Варто додати, що берегова охорона Туреччини змусила юних українських спортсменів припинити блокування, адже воно є незаконним.

Після цього, за даними Морського руху, яхта “My Solaris” все ж пришвартувалась у Бодрумі.