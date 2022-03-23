Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Члени парусної школи “Оптиміст” принесли до порту Бодрум українські синьо-жовті прапори та таблички з написом “Ні війні”.
Тренер юнацької команди яхтсменів Павло Донцов заявив, що блокування пришвартування яхти Абрамовича – це рішення всієї команди.
“Ми підіймаємо прапор нашої країни на багатьох міжнародних змаганнях. Ми просто хочемо показати всім, хто така Україна”, – наголосив Донцов.
Варто додати, що берегова охорона Туреччини змусила юних українських спортсменів припинити блокування, адже воно є незаконним.
Після цього, за даними Морського руху, яхта “My Solaris” все ж пришвартувалась у Бодрумі.
- Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович у 2021 році отримав громадянство Португалії. Нещодавно місцева влада заарештувала очільника єврейської громади міста Порту, оскільки він міг сфальшувати генеалогію олігарха, аби довести його приналежність до групи євреїв-сефардів, які можуть отримувати португальське громадянство за спрощеною процедурою.
- Відомо також, що російський мільярдер Роман Абрамович продає свій будинок у Лондоні, щоб уникнути заморожування його активів через можливі британські санкції. Так вважає депутат парламенту Кріс Брайант, закликаючи прискорити введення санкцій.
- Окрім цього, митниця Фінляндії затримала 22 яхти. Всі вони належать заможним росіянам, які потрапили під санкції десяток держав світу.