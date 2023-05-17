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ЮНЕСКО візьме участь у відновленні Чернігівщини

Експерти ЮНЕСКО долучаться до відновлення Чернігівської області спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

Середа, 17 травня 2023, 22:35
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Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про співпрацю вдалося домовитися у ході зустрічі міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталії Козловської та голови Чернігівської ОДА В’ячеслава Чауса із очільницею Бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Бардескі.

“Чернігівщина вже має підписану програму комплексного відновлення регіону, а отже розуміння стратегії розвитку та необхідного ресурсу. Надзвичайно важливо, що в регіоні дбайливо ставляться до збереження памʼяток історії та культури, про що свідчить активна співпраця з експертами ЮНЕСКО над внесенням культурного ландшафту Чернігова до всесвітньої спадщини”, – пояснила Козловська.

Посадовиця додала, що програми комплексного відновлення громад активно розробляються вже у 10 областях, ще у 5 – громади тільки розпочинають цей процес. Заступниця наголосила, що створення програм відновлення вкрай необхідне для перезапуску економіки в громадах, що постраждали від російської військової агресії та повернення українців додому.

Відтак, до номінації “Культурний ландшафт м. Чернігова” планують включити об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”: Комплекс історичного середмістя, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу), Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря, курган “Чорна могила”, Болдину гору з курганним могильником X ст. та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Нагадаємо, що 9 березня, у Києві відбулось урочисте відкриття першої у світі музичної кафедри ЮНЕСКО “Музика, освіта, наука – заради миру” в Національній музичній академії України. У відомстві пояснили, що дату події вибрано не випадково. 9 березня – день народження великого Кобзаря, символа української нації Тараса Шевченка. Планується, що виступ музикантів на Майдані Незалежності 9 березня стане традицією.

Теги: відновлення, війна, підтримка України, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, Чернігівщина, ЮНЕСКО

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