Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проєкт допомоги Міністерству культури та інформаційної політики України на 1,5 мільйона доларів для розвитку інструментів цифровізації у сфері культурної спадщини України.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відповідні домовленості були досягнуті завдяки співпраці ЮНЕСКО та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Під час зустрічі заступниць Міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар та Катерини Чуєвої з керівницею бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Децці Бардескі обговорювались конкретні кроки впровадження проєкту та знайомство з національним експертом, що буде співпрацювати з МКІП та допомагати інтегрувати плани та стратегію до викликів сьогодення та європейських вимог.

“Дуже плідна робоча зустріч з керівницею бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Децці Бардескі. Обговорили конкретні кроки та виділення через спеціальний Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО $1,5 млн для якнайшвидшого впровадження технічних рішень, які дозволять нам створити та розвивати сучасні інструменти для оцифрування, моніторингу та збереження української культури”, – розповіла Анастасія Бондар.

Крім того, за її словами, ЮНЕСКО вже на першому етапі до липня 2023 надасть 40% необхідного технічного обладнання та програмного забезпечення для розвитку серверної інфраструктури, а також міжнародних консультантів, які супроводжуватимуть всі процеси, допомагатимуть у розвитку стратегії інтеграції цифрової частини культури до європейського простору.