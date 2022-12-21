Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, Україна отримала від ЮНІСЕФ 60 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) з цільноклітинним кашлюковим компонентом.

Відтак, Україна зараз отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів. Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору-краснухи-паротиту, дифтерії-правця, гепатиту В, сказу.

У відомстві нагадали, що вакцини, які належать до Національного календаря щеплень, доступні для населення безоплатно. А також зазначили, що ЮНІСЕФ разом із партнерами продовжують підтримувати Україну в реагуванні на надзвичайну гуманітарну ситуацію, спричинену широкомасштабною війною: надавати лікарські засоби та медичне обладнання, підвищувати кваліфікацію медичного персоналу, ремонтувати бомбосховища в українських лікарнях, надавати допомогу сім’ям з дітьми та проводити навчальні заходи для дітей, їхніх батьків, соціальних працівників та освітян.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, завдяки цим вакцинам за один візит до лікаря дитина отримує захист одразу від пʼяти хвороб.

“Попри війну вакцинація дітей за Національним календарем щеплень продовжується. Ми дякуємо партнерам за їхню допомогу в цей складний час”, – зазначив Ігор Кузін.

Нагадаємо, що у жовтні дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 мільйона доз вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в межах ініціативи COVAX.