Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 мільйона доз вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в межах ініціативи COVAX.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

Відтак вакцину розвезуть у 23 регіони України. Зокрема, у місто Київ надійде понад 31 тисячу доз, Львівщина отримає понад 29 тисяч, Полтавщина – більш як 23 тисяч. Натомість Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тисяч доз.

Загалом в кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини. Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози – першої та другої.

У МОЗ нагадали, що другу бустерну дозу в Україні можуть отримати всі люди старше 18 років. Особливо важливо, щоб бустер отримали люди з груп ризику – люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Люди з ослабленою імунною системою можуть отримати до 5 доз вакцини проти COVID-19.

Варто зазначити, що ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, що 5 жовтня дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Італії доставив в Україну 4 тисячі доз вакцини проти сказу.

У МОЗ зазначили, що в Україні є небезпека сказу. Адже кожен рік в країні реєструють випадки сказу, у тому числі серед домашніх тварин. Цього року зафіксовано випадок смерті молодої жінки від сказу. Як виявилося, жінка не пройшла екстрену вакцинопрофілактику проти сказу.