Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України
У МОЗ зазначили, що в Україні є небезпека сказу. Адже кожен рік в країні реєструють випадки сказу, у тому числі серед домашніх тварин. Цього року зафіксовано випадок смерті молодої жінки від сказу. Як виявилося жінка не пройшла екстрену вакцинопрофілактику проти сказу.
“Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс запобігти розвитку хворобу після укусу твариною – екстрено вакцинуватись”, – наголосили у МОЗ.
Нагадаємо, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 мільйона доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога.
Наприкінці серпня ЮНІСЕФ також почав постачання в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин в усі регіони країни. 14 машин вже доставлено в обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У вересні стало відомо, що уряд Швеції вирішив подарувати Україні більше як 500 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.
“Уряд Швеції сьогодні вирішив передати Україні понад 500 000 доз вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech. Пожертвування Швеції є відповіддю на запит України минулого тижня про півмільйона доз”, – МЗС Швеції Анн Лінде.
- 19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках.
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- У Лос-Анджелесі, США офіційно зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи. У пацієнта була дуже слабка імунна система, через що його довелося госпіталізувати.