У лютому цього року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надав 55 електрогенераторів для українських центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відтак вже найближчими тижнями обладнання буде доставлено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Більшість генераторів забезпечуватимуть безперебійну роботу центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на прифронтових територіях Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської областей. Ще частину буде доставлено до закладів Черкаської, Кіровоградської та Львівської областей.

У відомстві розповіли, що цього року ЮНІСЕФ надасть медичним закладам близько 300 генераторів завдяки ініціативам Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, ЄС, Республіки Корея, Іспанії, Великобританії та Бюро гуманітарної допомоги USAID.

“Наразі Міністерство охорони здоровʼя спільно з міжнародними партнерами докладає максимум зусиль, аби покрити більшість медзакладів, в тому числі й центрів медицини катастроф, автономними джерелами електроенергії на випадок надзвичайних ситуацій”, – наголосили у відомстві.

А також додали, що для роботи в екстрених умовах в українських медзакладах вже працює понад 4 000 генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи кожен медзаклад має резерв пального мінімум на 5 днів.

Окрім генераторів, значну частину медичних закладів також забезпечено станціями супутникового інтернету Starlink. За даними МОЗ, зараз в системі охорони здоров’я встановлено понад тисячу станцій Starlink, які дозволяють їм навіть в критичних ситуаціях залишатися на звʼязку.