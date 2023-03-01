Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив 26 холодильних камер, які були відправлені у 20 українських регіонів, перші з них вже встановлено.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, у лютому цього року перші дві холодильні камери-кімнати були встановлені у Львівській та Хмельницькій областях, що уможливило зберігання вакцин для майже 700 тисяч дітей. Решту камер буде встановлено протягом першого півріччя 2023 року.

У відомстві зазначили, що холодильні камери пройшли прекваліфікацію ВООЗ та відповідають світовим стандартам щодо зберігання різних вакцин за температури від +2 °C до +8 °C. Вони також оснащені інноваційною енергоощадною системою охолодження та дистанційним моніторингом температури.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко пояснив, що система холодового ланцюга довела свою спроможність та ефективність під час атак на критичну інфраструктуру України. Саме тому, на його думку, вкрай важливо постійно підсилювати систему, щоб українці мали доступ до вакцин та були впевнені в їхній безпечності.

Своєю чергою, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін заявив, що мета дитячого фонду ООН – захистити дітей в Україні від інфекційних захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Також він додав, що система холодового ланцюга, що відповідає світовим стандартам, має важливе значення для збереження безпечності та ефективності вакцин. За його словами, посилення інфраструктури імунізації допомагає досягти якісного зберігання вакцин.

Довідково. Закупівля холодильного обладнання здійснена завдяки щедрим внескам та довготривалій підтримці у межах ініціативи COVAX.

У 2022 році за підтримки донорів ЮНІСЕФ посилив національну систему холодового ланцюга на всіх рівнях — від національних та регіональних складів до пунктів вакцинації. Ці заходи забезпечать доступ до вакцин для понад 15 мільйонів людей у 23 областях України.