Про це повідомив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін на всеукраїнському форумі “Україна 30. Саміт “Діти”.

“Протягом наступних п’яти років ми підтримуватимемо порядок денний України до 2030 року. Ще раз хочу відзначити перед президентом, першою леді, що ми розробляємо наразі стратегію на п’ять років, базуючись на пріоритетах України. Насамперед ми хотіли б, щоб усі діти пройшли вакцинування у рамках першого етапу цієї програми”, – сказав він.

За словами голови ЮНІСЕФ, необхідно забезпечити кожній дитині можливість здобути освіту. У зв’язку з чим другий етап програми буде спрямований на розвиток інструментів, які дадуть змогу усім дітям реалізувати свій потенціал та перейти до робочого життя в Україні.

Третій компонент програми передбачає підтримку дітей із особливими потребами.

Крім того, виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форe у зверненні до форуму відзначила прогрес у сфері прав дитини в Україні.

“Україні справді є чим пишатися. Я хотіла б вас привітати з прогресом у сфері прав дитини на національному та місцевому рівні. Я також вражена вашим бажанням розвивати міста, які функціонують на благо дітей”, – сказала вона.

Вона також зауважила проблеми дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході країни.

Довідка. ЮНІСЕФ – дитячий фонд ООН, створений 11 грудня 1946 року. ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя.