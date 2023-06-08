8 червня в ЮНІСЕФ заявили, що глибоко стурбовані повідомленнями про те, що таліби витісняють міжнародні організації з освітнього сектору Афганістану та наказують їм передати свою діяльність місцевим неурядовим групам.

Джерело: AP

Це чергове обмеження для неурядових організацій, які працюють в країні після заборони, накладеної в грудні на афганських жінок-співробітниць, нібито через те, що вони неправильно носили ісламську хустку або хіджаб і не дотримувалися гендерної сегрегації на робочому місці. У квітні заборону поширили на ООН.

У голосовій замітці WhatsApp, нібито від високопосадовця в Кабулі, повідомили, що всі міжнародні організації мають місячний термін для передачі своєї освітньої діяльності місцевим групам.

Міністерство освіти не відповіло на запит для перевірки голосової нотатки, але представники агентства з надання допомоги повідомили Associated Press, що вони знають про повідомлення та сприймають його серйозно. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не мають права спілкуватися зі ЗМІ.

В ЮНІСЕФ зауважили, що прагнуть краще зрозуміти повідомлену директиву та те, що вона може означати для загальнонаціональної програми, яка надає можливості для освіти дітей у деяких із найвіддаленіших і сільських районів Афганістану.

Представники ЮНІСЕФ зустрінуться з Міністерством освіти в Кабулі для отримання додаткової інформації.

Повідомляється, що деякі провінції наказали негайно зупинити всю освітню діяльність під керівництвом іноземних держав після того, як офіційні особи, як повідомляється, повідомили лідеру Талібану Хібатуллі Ахундзаді, що іноземці створюють власне міністерство освіти та не координують свою роботу з Талібаном.

У квітні таліби закрили освітні центри та інститути, які підтримували неурядові організації на півдні країни, до подальшого розпорядження. Центри були здебільшого для дівчат, яким заборонено відвідувати школу після шостого класу.

Міністерство тоді не надало пояснення причин закриття. Водночас речник відділу освіти в Кандагарі зазначив, що рішення було прийнято “у відповідь на скарги”.

Після захоплення влади талібами в серпні 2021 року та подальшого економічного колапсу, гуманітарні агенції надають продовольство, освіту та медичну допомогу афганцям.

Попри початкові обіцянки більш поміркованого правління, ніж під час свого попереднього перебування при владі, Талібан запровадив жорсткі заходи після того, як захопив владу у країні в 2021 році.

Дівчатам заборонено навчатися після шостого класу. Жінкам заборонено працювати, вчитися, подорожувати без супроводу чоловіків і навіть відвідувати парки.

Зокрема 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану зупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.