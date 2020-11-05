Юрченко та Лерос побилися в кулуарах Верховної Ради

Народні депутати Гео Лерос та Олександр Юрченко побилися в кулуарах Верховної Ради України. Юрченко після цього заявив, що його ушпиталили.

Його опонент Гео Лерос у Facebook зазначив, що не він був ініціатором цієї бійки.

“Учора з хабарника Юрченка, як із собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами”, – написав Лерос.

Нардеп зазначив, що не буде перераховувати образи, які сказав Юрченко у його бік, адже турбується про психіку людей.

Лерос вважає дивним те, що нардеп, який отримав хабар, не несе за це ніякої відповідальності, а продовжує хизуватись своєю безкарністю.

Також Лерос опублікував відео, на якому Юрченко із залишками крові на обличчі розповідає деталі нападу. За його словами, Лерос напав ззаду та бив його ногами по голові. Нардеп почуває себе погано. Також Юрченко додав, що викликав швидку і поліцію.

“Я боюся, якщо Юрченко поїде в лікарню, там професор Преображенський назад зробить його бродячим собакою і надягне браслет,” – підписав відео Лерос.

Юрченко у Facebook розповів свою версію подій.

За словами нардепа, Лерос напав на нього в кулуарах Верховної Ради близько 11:30. Він назвав це побиття “тиском на народного депутата”.

“Вони намагаються вже усунути мене не тільки політично, але й фізично. Завтра ця скажена собака буде кидатись ще на когось. Вказаними незаконними діями вчинено перешкоджання моїй депутатській діяльності – через госпіталізацію я позбавлений можливості голосувати за Держбюджет на 2021 рік”, – написав Юрченко.

Нагадаємо, що 4 листопада з нардепа Юрченка, підозрюваного у хабарництві, зняли електронний браслет.