Про це повідомляють #Букви з посиланням на етер телеканалу “Україна-24“.

Конфлікту передували неодноразові перепалки Юрія Бутусова та Нестора Шуфрича протягом етеру “Свободи Слова”, після однієї з яких нардеп від “ОПЗЖ” навіть покинув студію. Журналіст звинувачував політика в просуванні кремлівських наративів в етері українського телебачення.

Повернувшись згодом, Шуфрич продовжив свій виступ. Тоді Бутусов попросив ведучого шоу Савіка Шустера не давати йому говорити:

“Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників”, – сказав Юрій Бутусов про Нестора Шуфрича та політика Євгена Мураєва.

Шуфрич йому відповів, що суд вирішуватиму, хто зрадник, а хто – ні, після чого утримав удар у щелепу від журналіста.

Після чого вони повалили одне одного на підлогу та почали битися. Гості студії та ведучий намагалися їх розборонити – але протягом тривалого часу це було безрезультатно.

Коли їх роз’єднали, Шуфрич відразу ж покинув студію. Юрій Бутусов мав декілька почервонінь від ударів на обличчі, у Нестора Шуфрича все обличчя було в подряпинах і слідах від ударів.