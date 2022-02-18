Журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у прямому етері програми "Свобода слова з Савіком Шустером" побився з нардепом від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестором Шуфричем.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на етер телеканалу “Україна-24“.

Конфлікту передували неодноразові перепалки Юрія Бутусова та Нестора Шуфрича протягом етеру “Свободи Слова”, після однієї з яких нардеп від “ОПЗЖ” навіть покинув студію. Журналіст звинувачував політика в просуванні кремлівських наративів в етері українського телебачення.

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув студію «Свободи слова з Савіком Шустером» після того, як присутні спростували його заяви про, начебто, підготовку ЗСУ військової операції. 📹: Свобода слова Савіка Шустера | Youtube pic.twitter.com/53VDYxLYes — Букви (@Bykvu) February 18, 2022

Повернувшись згодом, Шуфрич продовжив свій виступ. Тоді Бутусов попросив ведучого шоу Савіка Шустера не давати йому говорити:

“Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників”, – сказав Юрій Бутусов про Нестора Шуфрича та політика Євгена Мураєва.

Шуфрич йому відповів, що суд вирішуватиму, хто зрадник, а хто – ні, після чого утримав удар у щелепу від журналіста.

Після чого вони повалили одне одного на підлогу та почали битися. Гості студії та ведучий намагалися їх розборонити – але протягом тривалого часу це було безрезультатно.

У студії «Свободи слова з Савіком Шустером» зчинили бійку журналіст Юрій Бутусов та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 🎥: Shuster online | YouTube pic.twitter.com/jdcwuaVh0H — Букви (@Bykvu) February 18, 2022

Коли їх роз’єднали, Шуфрич відразу ж покинув студію. Юрій Бутусов мав декілька почервонінь від ударів на обличчі, у Нестора Шуфрича все обличчя було в подряпинах і слідах від ударів.