Про це повідомляють #Букви з посиланням на етер телеканалу “Україна-24“.
Конфлікту передували неодноразові перепалки Юрія Бутусова та Нестора Шуфрича протягом етеру “Свободи Слова”, після однієї з яких нардеп від “ОПЗЖ” навіть покинув студію. Журналіст звинувачував політика в просуванні кремлівських наративів в етері українського телебачення.
Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув студію «Свободи слова з Савіком Шустером» після того, як присутні спростували його заяви про, начебто, підготовку ЗСУ військової операції.
📹: Свобода слова Савіка Шустера | Youtube pic.twitter.com/53VDYxLYes
— Букви (@Bykvu) February 18, 2022
Повернувшись згодом, Шуфрич продовжив свій виступ. Тоді Бутусов попросив ведучого шоу Савіка Шустера не давати йому говорити:
“Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників”, – сказав Юрій Бутусов про Нестора Шуфрича та політика Євгена Мураєва.
Шуфрич йому відповів, що суд вирішуватиму, хто зрадник, а хто – ні, після чого утримав удар у щелепу від журналіста.
Після чого вони повалили одне одного на підлогу та почали битися. Гості студії та ведучий намагалися їх розборонити – але протягом тривалого часу це було безрезультатно.
У студії «Свободи слова з Савіком Шустером» зчинили бійку журналіст Юрій Бутусов та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
🎥: Shuster online | YouTube pic.twitter.com/jdcwuaVh0H
— Букви (@Bykvu) February 18, 2022
Коли їх роз’єднали, Шуфрич відразу ж покинув студію. Юрій Бутусов мав декілька почервонінь від ударів на обличчі, у Нестора Шуфрича все обличчя було в подряпинах і слідах від ударів.
- Нагадаємо, наприкінці січня народні депутати від “Опозиційної Платформи — За Життя” (“ОПЗЖ”) зареєстрували проєкт закону, яким запропонували позбавити Україну можливості вступу до НАТО. Учасники фракції Нестор Шуфрич та Юрій Загородній пропонують проголосувати за позаблоковий статус.