Журналіст і головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що його життю загрожує небезпека – Офіс президента Зеленського озвучує погрози вбити його "як Гонгадзе" протягом тижня.

Відповідний допис журналіст розмістив на сторінці у Facebook.

Юрій Бутусов розповів про заяви радника голови офісу президента Єрмака Олексія Арестовича про те, що невідомі готують з нього “нового Гонгадзе”, і планують вбити протягом тижня — ніби-то для підбурювання протестів проти влади.

Арестович вказав, що він ніби озвучив “ймовірний сценарій”, і ніби він збирається надати журналісту державну охорону, але образлива форма подачі не залишає для Бутусова жодних сумнівів: посадовець Офісу президента висловив замасковану погрозу його життю.

Також головний редактор Цензор.нет зауважив стосовно слів, що “більше не може вважатися журналістом”. Бутусов переконаний, що цими словами Арестович підкреслює, що права захисту журналістів більше не мають розповсюджуватися на нього.

Найбільш загрозливим для журналіста тут звучить порівняння з убивство Георгієм Гонгадзе.

“Я непогано знав Георгія Гонгадзе по журналістській діяльності, і добре пам’ятаю, як він за місяць до своєї загибелі він написав звернення до генерального прокурора М.Потебенька, де заявив, що за ним слідкують правоохоронні органи, і він викрив спостереження СБУ та МВС. Здавалось, такий розголос владу зупинить. Але Гонгадзе був вбитий після того, як президент Кучма сказав міністру МВС Кравченко “вивезти та віддати його чеченцям”. Саме влада вбила журналіста”, – розповів журналіст.

Він стверджує, що тепер влада президента України Володимира Зеленського погрожує йому вбивством – і це робиться навмисно гучно, щоб перелякати усіх його близьких та знайомих.

Бутусов стверджує: заява Арестовича є продовженням кампанії тиску на нього як на журналіста, прямим залякуванням — після ганебної поведінки Зеленського на пресконференції та після кримінальної справи ланцюжок погроз кожного дня посилюється.

Юрій Бутусов подякував Медіаруху журналістів і громадянському суспільству за підтримку.

“Вимагаю негайних дій правоохороних органів та допиту посадових осіб офісу президента, зокрема пана Арестовича щодо погроз моєму життю. Вбачаю головною загрозою моєму життю дії з боку президента Володимира Зеленського, голови офісу президента Андрія Єрмака, начальника комітету по розвідці при президенті- першого секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови офісу президента Олега Татарова, голови СБУ Івана Баканова, в.о. голови ДБР Олексія Сухачьова”, – написав журналіст.

Бутусов заявив, що перелічені вище люди блокують належне розслідування усіх кримінальних справ щодо провалу спецоперацій ГУР МО, а ДБР досі не викликає на допит учасників наради в кабінеті президента, після якого стався провал. Він також додав, що на пресконференції Зеленський не відповів на жодне його гостре питання, зате у відповідь підлеглі президента відкрили кримінальну справу та висловлюють відкриті погрози.

“Мета оточення Зеленського – змусити мене припинити розслідування провалів низки розвідувальних операцій ГУР МО України у липні-грудні 2020-го року, та викриття російської агентури у офісі президента. Та дискредитувати можливі протести у випадку моєї загибелі. Я чудово пам’ятаю як це робили олігархічні канали після того як вбили Георгія – яким тільки брудом не обкидували, навіть фільми крутили по всіх каналах про те, якою Гонгадзе був поганою людиною”, – заявив Юрій Бутусов.

Він також попередив, що якщо на нього буде скоєно замах – то не з метою провокації протестів проти влади, а з протилежною метою: щоб дискредитувати будь-які протести проти влади та прикрити від розслідування російську агентуру.

Кримінальне провадження проти Юрія Бутусова

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналісту безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

В той же вечір, 28 листопада Арсен Аваков заступився за Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також висловила обурення щодо цього кримінального провадження та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

Олексій Арестович заявив, що проситиме державну охорону для Бутусова, через смертельну небезпеку, яка йому загрожує – мовляв, його уб’ють для того, щоб спровокувати масові заворушення.

29 листопада партія “Європейська Солідарність” опублікувала заяву, в якій категорично засудила будь-які намагання переслідувати тих, хто відстоював незалежність Україні з 2014 року та обурилася кримінальною справою проти головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова.