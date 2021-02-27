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Юрій Луценко може з’явитися в ролі ведучого на «5 каналі»

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вирішив змінити рід діяльності та стати телеведучим.

Субота, 27 лютого 2021, 21:13

Про це повідомляють #Букви.

Наразі сам Юрій Луценко не коментує інформацію про початок медійної кар’єри. #Букви звернулися за коментарем до прессекретарки політика Лариси Сарган. 

“Так, співпраця Юрія Луценка та “5 каналу” планується. Але більше деталей поки не хочу розкривати”, – повідомила Сарган.

Вона порекомендувала дочекатися офіційного пресрелізу телеканалу.

За інформацією Telegram-каналу TV post, Луценко вестиме власне ток-шоу. Знімальний процес вже розпочато у павільйоні на вулиці Електриків.

“Шоу покажуть в новому весняному сезоні. Перший ефір заплановано на середину березня”, – йдеться у повідомленні.

  • Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко бореться з онкологічним захворюванням.
Теги: 5 канал, телеведучий, ток-шоу, Юрій Луценко

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