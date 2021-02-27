Юрій Луценко може з’явитися в ролі ведучого на «5 каналі»

Про це повідомляють #Букви.

Наразі сам Юрій Луценко не коментує інформацію про початок медійної кар’єри. #Букви звернулися за коментарем до прессекретарки політика Лариси Сарган.

“Так, співпраця Юрія Луценка та “5 каналу” планується. Але більше деталей поки не хочу розкривати”, – повідомила Сарган.

Вона порекомендувала дочекатися офіційного пресрелізу телеканалу.

За інформацією Telegram-каналу TV post, Луценко вестиме власне ток-шоу. Знімальний процес вже розпочато у павільйоні на вулиці Електриків.

“Шоу покажуть в новому весняному сезоні. Перший ефір заплановано на середину березня”, – йдеться у повідомленні.