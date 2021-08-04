Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду, про що повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко. Факт призначення також підтвердила на своїй сторінці в соцмережі “Фейсбук” сама Ганна Маляр.

За словами Маляр, вона очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики Міністерства оборони України на посаді заступника міністра.

“Професійно темою стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони я займаюсь з тих пір, як почалась війна. Вже тоді стало очевидно, що Російська Федерація веде її як військовими, так і невійськовими методами. Тож, потрібно було швидко організовувати захист України в інформаційному просторі та опановувати навички ведення гібридної (асиметричної) війни”, – зазначила Маляр.

Вона додала, що разом із Академією Служби безпеки України розробляла практичний курс стратегічних комунікацій для працівників сектору безпеки і оборони. За словами Маляр, вона займалася напрямом “Інформаційні операції як елемент злочинів, що посягають на національну безпеку та мир. Виявлення та знешкодження інформаційних технологій впливу, які загрожують національній безпеці”.

“Концепцію “стратегічних комунікацій” країни НАТО та Євросоюзу пропонують використовувати як альтернативу несиметричним ворожим діям Російської Федерації. Ця концепція вже закріплена в законодавстві України, зокрема у Стратегії воєнної безпеки України від 25.03.2021, яка затверджена указом президента. Відповідно до Стратегії, всеохоплююча оборона України, як комплекс заходів, містить превентивні дії та стійкий опір не лише на суші, на морі, у повітряному та кіберпросторі, а й в інформаційному просторі”, – наголосила Маляр.

Що відомо про нову заступницю міністра оборони?

Згідно з офіційною біографією, Ганна Маляр – голова Центру правових та кримінологічних досліджень, юристка, кандидатка юридичних наук, адвокатка, автор понад 40 наукових праць.

Сфера її наукових інтересів – “злочини проти основ національної безпеки, воєнні злочини, злочини проти миру”.

Маляр є позаштатним консультантом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крім того, вона – викладач Національної школи суддів України.

Зазначається, що Маляр пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин “Clingendael”.

Вона є “тренером підрозділів сектору безпеки і оборони зі стратегічних комунікацій” (розробляє напрям “Інформаційні операції як елемент злочинів, що посягають на національну безпеку та мир. Виявлення та знешкодження інформаційних технологій впливу, які загрожують національній безпеці”).

Маляр є автором десятків аналітичних статей з правової тематики у різних виданнях. Крім того, вона регулярно бере участь як експертка у телевізійних проєктах та програмах телеканалів “Інтер”, “1+1”, “Україна”, ICTV, “Прямий”, СТБ, “5-й канал”, ” Новий канал”, “Еспресо”, “Україна 24”, “UA: Перший”, тощо.

Наприкінці серпня 2017 році Маляр стала співведучою програми “Кримінал на Прямому”, однак залишила цей телеканал у жовтні того ж року.

А в 2020 році Маляр була кандидаткою в депутати Київської міськради від партії “Слуга народу”.

Варто також нагадати, що 26 вересня 2012 року в київському торговому центрі “Караван” сталося резонансне вбивство: спійманий на крадіжці чоловік був затриманий і заведений до кімнати охорони, де залишився разом з чотирма охоронцями. Зловмисник дістав пістолет і відкрив вогонь, унаслідок чого троє охоронців загинули на місці, а четвертий потрапив у реанімацію з важкими пораненнями.

Тоді Ганна Маляр була прибічником версії, що вбивство у “Каравані” було спланованим. В ефірі одного з телеканалів вона висловила думку, що зловмисник “працював на замовлення” і “вичікував зручний момент” а також, “можливо, провокував охорону”, аби згодом відкрити стрілянину. Маляр також припускала, що стрілянина може бути пов’язана із певними “розбірками” (дослівно Маляр заявила: “Моє враження, що це (стрілець, – ред.) маріонетка в чужих руках. І, очевидно, це була така умовна або ж знакова розмова, наприклад, між членами організованого злочинного угрупування або ж між власниками, які зараз володіють цим магазином, і тими, які претендують на нього” (на відео телеканалу “Україна” цей момент – з 3 хв.).

Охоронець, який вижив, не приймав версію слідства. Як відомо, слідство вважало єдиним підозрюваним у цій справі Ярослава Мазурка (уродженця Львівської області), проте охоронець не упізнав у ньому вбивцю.

Після вбивства в “Каравані” – у березні 2013 року – компанія, яка володіла мережею ТЦ, змінила склад та структуру власників. 80% частку її засновників було придбано власником ДСН Олександром Ярославським та інвестиційними компаніями “Citi Venture Capital International” і “Apollo” (раніше сумарно володіли 20% мережі). Точні умови угоди не розкривались, однак в коментарі “Дзеркалу тижня” Ярославський розповів, що у всіх частки стали рівні.

За місяць після повідомлення про підписання угоди поліція оголосила про закриття справи щодо стрілянини в ТЦ (начебто за фактом смерті головного підозрюваного), хоча розслідування завершене не було.

А в жовтні 2016 року стало відомо, що Ярославський став одноосібним власником мережі ТРЦ “Караван”, викупивши частки американських інвестфондів “Citi Venture Capital International” та “Apollo”.