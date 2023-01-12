Юристи Джо Байдена виявили ще одну партію секретних документів у недозволеному місці – CNN

Команда юристів президента США Джо Байдена знайшла ще одну партію секретних документів поза державними кабінетами після першого виявлення секретних документів у його колишньому офісі у Вашингтоні минулої осені.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерел, пошуки додаткових документів відбулися після того, як адвокати Байдена знайшли перші секретні документи на початку листопада. Одне з джерел повідомило CNN, що пошуки привели до виявлення додаткових документів, які цікавлять федеральних чиновників, які розглядають це питання.

Перше виявлення секретних документів у його колишньому офісі в листопаді викликало тривогу в Білому домі, де лише вузьке коло радників і юристів було в курсі цього питання. Було розпочато пошук інших місць, де могли зберігатися документи часів Байдена, коли він обіймав посаду віцепрезидента США за часів президенства Барака Обами.

Раніше CNN повідомляв, що перша партія, виявлена ​​коли особисті адвокати Байдена пакували файли в його колишньому приватному кабінеті, містила 10 секретних документів, серед яких матеріали розвідки США та доповідні записки про Україну, Іран і Велику Британію.

Деякі з секретних документів були “цілком таємними”, тобто з найвищим рівнем секретності. Вони були знайдені в трьох або чотирьох ящиках, які також містили несекретні документи, які підпадають під дію Закону про президентські архіви.

Секретні записи мають зберігатися в безпечних місцях. А відповідно до Закону про президентські архіви, документи Білого дому мають відправлятися до Національного архіву, коли закінчуються повноваження адміністрації.

Поки що незрозуміло, скільки секретних документів було в другій групі документів і про що у них йдеться. Також неясно, де саме знаходилася нова партія матеріалів.

До того, як було виявлено другу партію секретних документів, у Білому домі відмовлялись коментувати інформацію про першу партію знайдених документів, посилаючись на поточну перевірку Міністерства юстиції.

Перші документи були виявлені 2 листопада 2022 року, всього за шість днів до проміжних виборів, але адвокати Байдена публічно визнали виявлення документів лише 9 січня 2023 року, коли про них повідомили у ЗМІ.

Урядові матеріали були знайдені під час закриття офісу у Вашингтоні. Виявлені предмети містять 10 секретних документів, серед яких записки розвідки США та брифінгові матеріали, які стосувалися таких тем, як Україна, Іран і Сполучене Королівство, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням.

10 січня Байден заявив, що він не знав про те, що деякі секретні документи були доставлені до його приватного кабінету після того, як він залишив посаду віцепрезидента, і що його адвокати “зробили те, що вони повинні були зробити”, негайно зв’язавшись з Національним управлінням архівів і документації після виявлення документів.

Проте ключові питання щодо ситуації залишаються без відповіді.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відмовилася відповідати на низку запитань щодо документів, посилаючись на те, що Міністерство юстиції розглядає це питання. Вона не змогла сказати, хто приніс документи в офіс і чи знайшли інші документи. Вона також не змогла сказати, чи проводилася перевірка для виявлення інших можливих документів або коли президент був проінформований про виявлення документів.

Вона також не змогла запевнити, що в інших офісах немає додаткових секретних матеріалів.

“Це розглядає Міністерство юстиції. Я не збираюся виходити за межі того, що президент сказав вчора”, – заявила Жан-П’єр.

Ця ситуація викликала критику з боку республіканців, які стверджують, що федеральний уряд встановив політичні подвійні стандарти у своєму підході до неправильно оброблених документів. Однак існує різкий контраст між ситуацією з Байденом і схожою ситуацією з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який, наприклад, опирався передачі документів, якими він володів. Команда юристів Трампа тепер вважає, що їм стане в пригоді відкриття того, що Байден мав секретні документи після того, як залишив посаду, кажуть численні джерела.

У середу Жан-П’єр не змогла відповісти на критичні запитання про те, чому Байден або його адвокати не повідомили про виявлені документи громадськості раніше, особливо враховуючи час перед виборами 2022 року.

Жан-П’єр сказала, що говорила з Байденом про розгортання історії, коли вони подорожували Мексикою на початку цього тижня. Але вона сказала, що не говорила з президентом про самі документи.

Генеральний прокурор Меррік Гарленд звернувся до прокурора США в Чикаго з проханням переглянути це питання, як раніше повідомило CNN джерело, знайоме з цим питанням.

Джерело, знайоме з його роботою, повідомило CNN, що прокурор США Джон Лауш-молодший уже завершив початкову частину свого розслідування. За словами джерела, він надав Гарленду свої попередні висновки.

Це означає, що Гарленд тепер стоїть перед критичним рішенням щодо того, як діяти далі, зокрема, чи починати повномасштабне кримінальне розслідування. Гарленд також брав особисту участь у прийнятті деяких ключових рішень, пов’язаних із розслідуванням документів Трампа та рішенням направити ФБР на обшук у Мар-а-Лаго.

Команда юристів Трампа в приватному порядку стверджувала, що розкриття документів, якими володіє Байден, ставить Гарланда в складне становище щодо прийняття рішення про призначення спеціального адвоката.

У той час як республіканці та союзники експрезидента порівнювали ситуації, Трамп мав кілька сотень документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго, і чинив опір зусиллям уряду повернути їх, тоді як адвокати Байдена повернули документи наступного дня після їх виявлення. Однак юридична команда Трампа обговорила це питання всередині країни і зрештою вважає, що це допоможе їхній судовій справі, включаючи їхні аргументи про те, як легко колишнім президентам отримати документи з грифом секретності, коли вони залишають посаду.

Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем, який сидить у юридичному комітеті Сенату, закликає Гарланда призначити спеціального адвоката для розслідування цього питання.

“Я думаю, що якщо ви вважаєте, що спеціальний прокурор необхідний, щоб запевнити громадськість щодо роботи Дональда Трампа з секретними документами, вам слід звернутися до спеціального адвоката щодо неналежного поводження з секретними документами президентом Байденом, коли він був віцепрезидентом”, — сказав Грем. Fox News.