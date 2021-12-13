Ютубер, який розслідує так звані "глухі справи", знайшов автомобіль зниклого підлітка з Теннессі (США) у сусідній річці. Це щонайменше четверте подібне відкриття слідчих-любителів за останні два місяці.

Про це пише видання The New York Times.

Ютубер, який використовує підводне гідролокаторне обладнання для розслідування випадків зникнення безвісти, які не може роками розкрити поліція, знайшов автомобіль, що належить двом підліткам з Теннессі, які пропали безвісти 21 рік тому.

Підлітків, Ерін Фостер і Джеремі Бехтел, обоє зі Спарти, (штат Теннессі, США), востаннє бачили 3 квітня 2000 року, коли вони покидали будинок Ерін на її Pontiac Grand Am 1988 року випуску.

42-річний Джеремі Сайдс, який веде обліковий запис YouTube Exploring With Nug, кілька днів обшукував сусідні озера, перш ніж звернути увагу на річку Калфкіллер, яка знаходилася поруч.

Після тривалого дослідження річки, ближче до настання ночі гідролокатор показав, що його човен пливе над об’єктом у формі автомобіля. Вранці він пірнув, щоб визначити марку автомобіля та номерний знак. Це було авто Ерін Фостер.

Ютубер зателефонував шерифу округу Уайт, щоб повідомити про знахідку. Згодом слідчі вже самостійно розслідували місце подій. Неподалік від авто вони знайшли людські останки та предмети, які повипадали з автомобіля.

Батько Джеремі Бехтеля, Рон Бехтел, сказав, що, хоча розслідування триває, влада повідомила йому, що вони переконані, що Джеремі та Ерін, яким було 17 і 18 років, потрапили в автомобільну аварію.

“Це було наче втратити його [сина] знову”, – сказав Бехтель в інтерв’ю в четвер. “У нас була невелика надія, що він все ще живий”.

Після того, як автомобіль було виявлено, друзі сімей Джеремі та Ерін створили онлайн-збір коштів, щоб допомогти покрити витрати на похорон. Сторінка у Facebook, присвячена пошукам підлітків, опублікувала фотографії берега річки біля місця, де була виявлена ​​машина, зі свіжим букетом квітів і табличкою з написом “E & J пішли додому”.

Випадки викриття справ, яким десятки років детективами-любителями стають все частішими. Їх в регіоні було щонайменше чотири за останні кілька місяців.