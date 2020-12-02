«Ювентус» – «Динамо»: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів онлайн

У середу, 2 грудня, відбудеться матч 5 туру Ліги чемпіонів між туринським “Ювентусом” та київським “Динамо”.

#Букви розповідають, коли та де дивитися матч “Ювентус” – “Динамо” онлайн.

Коли: 22:00 за київським часом.

Де: Allianz Stadium, Турин

Арбітр: француженка Стефані Фраппар.

“Динамо” вдалося лише один раз перемогти “Ювентус”. Відбулося це якраз на полі суперника. Загалом, команда Луческу зараз бореться за місце у Лізі Європи. Для цього потрібно випередити Ференцварош Реброва. Фактично поєдинок з “Ювентусом” для “Динамо” суттєво нічого не означає. Однак виграш принесе команді престиж та дасть змогу заробити призові.

Де дивитися онлайнову трансляцію матчу “Ювентус”- “Динамо”

Українські глядачі зможуть переглянути трансляцію матчу на платформах oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою.

Також пряма трансляція відбудеться на каналі “Футбол 2”.

Головним арбітром матчу “Ювентус – Динамо”, який відбудеться 2 грудня, вперше в Лізі Чемпіонів призначено жінку.