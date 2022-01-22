Третій енергоблок відключили для усунення зауваженнь, в умовах підготовки до сталого проходження ізольованого режиму роботи української енергосистеми.

Про це йдеться на сайті НАЕК “Енергоатом”.

Згідно з повідомленням оператора, ремонт третього енергоблока передбачає усунення зауважень у роботі зворотного клапана з сервоприводом турбоагрегату, обладнання першого та другого енергоблоків працює у заданому режимі.

“22 січня о 14 год. 08 хв третій енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергомережі до 24 січня 2022 року для виконання поточного ремонту”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає диспетчер НЕК “Укренерго”, станом на вечір суботи працюють 13 із 15 енергоблоків українських АЕС, окрім поточного ремонту третього енергоблока, середній ремонт триває на енергоблоці номер чотири Рівненської АЕС, там завершується перевантаження ядерного палива.

Потужність АЕС нині становить 11,4 ГВт.

Нагадаємо, на при кінці грудня минулого року українські атомні електростанції (АЕС) встановили добовий рекорд виробництва електроенергії. Минулої доби вони виробили понад 300 млн кВт-год електроенергії.

Міністерство енергетики Білорусі сповістило, що припинить постачання електроенерг ії до України з 18 листопада.