31 жовтня відбулась онлайн-церемонія визначення переможців IV міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs. Організаторами кінофестивалю стали громадська організація “Mediafrontline e.V.” у партнерстві із Think Tank Ukraine. Кінофестиваль минув за підтримки ДержКіно України, Українського культурного фонду та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в межах програми “Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства”.

Переможця Національного конкурсу, який цьогоріч відбувся вперше, визначило журі у складі режисерки та драматургині Наталі Ворожбит, режисера-документаліста Сергія Буковського й кіноменеджерки, членкині Ради з державної підтримки кінематографії Людмили Горделадзе.

Переможцем, який здобув грошовий приз у розмірі 30 000 гривень від Агенції креативних індустрій і комунікацій “ПотомуЧто”, став фільм War Note режисера Романа Любого. Також він отримав сертифікат на навчання в Академії Dronarium на курс “Підготовка операторів БПЛА” від партнера призу Dronarium.

Фото: Анастасія Мантач

Спеціальні відзнаки журі здобули кінокартини Not Alone Сніжани Гусаревич та “Зарваниця” Романа Хімея та Яреми Малащука (“За фіксацію нового міфу і за пошук невловимого сенсу в колективній ході по чудо”).

Приз глядацьких симпатій (сертифікат на 30 000 грн на аренду знімальної техніки від нашого партнера, компанії Patriot Rental) отримав фільм “Вторгнення до Байконуру” режисера Ангела Ангелова.

Переможцем третього пітчингу (конкурс кінопроєктів — прим.) в історії Kharkiv MeetDocs став режисер Олексій Радинський та продюсерка Любов Кнорозок.

Членами журі пітчингу були продюсер документального кіно та кореспондент кількох видань Франції, Швейцарії та Бельгії Стефан Сіоан, продюсерка Star Media Producers Hub, у минулому керівниця програм “Ревізор” (9 сезонів) і “Страсті за Ревізором” (6 сезонів) Вікторія Бурдукова та директорка ТОВ “ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛМ”, продюсерка таких фільмів, як “Кіборги”, “Чужа молитва”, “Ми є. Ми поруч” та інших, Іванна Дядюра.

У пітчингу взяли участь кінопроєкти:

“Навмисна брехня” , режисер Олексій Радинський, продюсер Любов Кнорозок

“Фото на пам’ять” , режисери Ольга Черних , Регіна Мар’яновська-Девидзон, продюсер Олексій Гладушевський

“Деміург” , режисерка Ольга Семак , продюсери Олена Семак, Олександр Течинський

“Тренер-батько. Виховані боксом”, режисер Олексій Савелов, продюсерка Надія Грачова

“Швидка на периферії” , режисер Дмитро Грешко, продюсерка Поліна Герман

“Ночами море світиться”, режисерка Світлана Ліщинська, продюсерка Надія Грачова

“Повторюй за мною”, режисерка та продюсерка Любовь Дуракова

“ЄвроДонбас”, режисер Корній Грицюк, продюсерка Анна Паленчук

“Зовсім не страшний фільм”, режисерка Стрий Єлизавета, продюсерка Оксана Іванців

“Рівень кохання”, режисерка Тетяна Дородніцина, продюсерка Оксана Іванців

Головним призом цьогорічного пітчингу став MacBook, який допоможе переможцю в його роботі. Окремий приз від Star Media — головного партнера індустріальної секції — отримав проєкт “Тренер-батько. Виховані боксом” режисера Олексія Савелова та продюсерки Надії Грачової. Компанія надасть призеру послуги зі скрипт-докторінгу.

Фото: Анастасія Мантач

Під час церемонії були оголошені й переможці кінофестивалю українського незалежного короткометражного кіно “Бардак”. Особливістю фестивалю є те, що всі роботи були зняті без державного фінансування. Гран-прі (визначається шляхом глядацького голосування — прим.) “Бардаку” отримав фільм One more Day режисера Олександра Шимко.

Вибір журі “Бардак. Онлайн”, що складалося з кінокритика, кінознавця та відбірника національних секцій Кам’янець-Подільського міжнародного кінофестивалю “Бруківка” Дениса Буданова, координатора фестивалю “Перший крок” і режисера театру Віктора Броницького та керівниці навчально-наукового центру “Школа журналістики” Чорноморського національного університету імені Петра Могили, першої Уповноваженої із захисту державної мови та авторки циклу програм про українців у Магдебурзі для німецького телебачення Тетяни Монахової, розподілився так:

Приз журі: Immigrant Holdem, режисер Слава Бабенков — заслуговує на перше місце завдяки поєднанню візуального та смислового навантажень, що створила знімальна група. Чудова операторська робота, висока художня якість кадру, влучний гумор. Ця історія є справжнім маленьким кіно.

Відзнака від Тетяни Монахової: One More Day, режисер Олександр Шимко — вдалося перевершити сподівання завдяки повороту сюжету наприкінці історії. Слід відзначити й гарну акторську гру та якісну операторську роботу. Фільм змушує вірити в добро, в дива, дає надію, що особливо актуально в наш час.

Відзнака від Дениса Буданова: “Я, робот”, режисер Роман Бордун — за вміння впіймати момент засобами спостережливої документалістики та показати шаленість сьогодення, зв’язавши це з актуальними соціально-політичними обставинами.

Відзнака від Віктора Бронського: за якісні графічні рішення в роботі BRAVE FACTORY авторів Andrew AJ та Tina AJ та за відмінне художнє втілення образів засобами анімації.

Крім того, переможцями “Бардак. Офлайн”, яких обирали режисер, сценарист, продюсер, володар Гран-прі фестивалю “Бардак” 2020 року Віктор Буток, українська письменниця, авторка книжок “Пиши. Легкий шлях від ідеї до книжки”, “Лінія зусилля” та інших Таіс Золотковська та перекладачка, яка працювала фактично з усіма українськими кінофестивалями, займалася прокатом українського документального та художнього кіно спільно з “86ПРОКАТ” Катерина Поправка, стали:

Володар призу журі: “ Ідеальна сім’я “ , режисер Дмитро Ковальский — за креативне використання кіномови у розкритті теми цінності сім’ї.

Особливу відзнаку журі отримали:

Відзнака від Катерини Поправка: “Сила і правда”, режисер Роман Бордун — за лаконічну, влучну та щемливу сатиру на український медіапростір.

Відзнака від Таіс Золотковської: “ Вова Чайка з 10В “, режисер Валерія Сторчак — за вміння побачити та показати творчість у повсякденному житті, висвітлити митця та його наполегливість у роботі.

Відзнака від Таіс Золотковської: “Магазинчик”, режисер Олександр Онуфрієв — за живу, легку та сповнену надією історію, яскраво та з любов’ю втілену на екрані.

Відзнака від Віктора Бутка: “Наташа”, режисерка Софія Поліщук — за актуальне, чесне та відверте кіно, що викликає суміш емоцій та почуттів, ставить питання та спонукає до роздумів.

Відзнака від Віктора Бутка: “ The Barber “, режисер Сергій Пудіч — за цікавий внесок у розвиток короткометражного жанрового кіно.

Відзнака від Віктора Бутка: “Прибічник”, режисер Сергій Найда — за режисуру, експресивний монтаж, сміливість і нахабність у використанні засобів сучасного андеграундного мистецтва в кіномові та захоплення уваги мінімальними ресурсами.

За результатами глядацького голосування головним переможцем став короткометражний фільм “Магазинчик” режисера Олександра Онуфрієва.

Фото: Анастасія Мантач

Переможцем другого конкурсу дитячих відеороликів Meet Kids було визнано ролик “Не игрушки” авторки Марії Печенізької-Ткачової.

Спеціальний диплом журі отримали:

“Радість чи гидота” , авторка Діана Погожа — за оригінальність подання.

“В борьбе за чистоту” , дитяча студія телебачення “Перший крок”, автори Петровська Катерина, Дзюненко Микита, Келлер Олександр — за технічну реалізацію задуму.

Переможцем призу глядацьких симпатій став Максим Куліков із роботою “Антракт”. Саме цей ролик отримав найвищий рейтинг за підсумками глядацького голосування, яке тривало 26, 27 та 28 жовтня на офіційному сайті кінофестивалю.

IV кінофестиваль Kharkiv MeetDocs тривав шість днів — з 26 до 31 жовтня включно. Було представлено 24 повнометражні й 47 короткометражних картин, серед них — 2 світові, 5 українських й 8 харківських прем’єр.

У межах фестивалю відбулася ретроспектива фільмів на телеканалі Simon — головний інформаційний партнер кінофестивалю. Протягом тижня в ефірі телеканалу показали 7 стрічок програми MeetRetrospective:

документальний фільм “Братья по оружию” режисера Сергія Лисенка

документальний фільм “Живые” режисера Сергія Буковського

ігровий фільм “Истальгия” режисерки Дар’ї Онищенко

документальний фільм “Рідні” режисера Виталія Манського

повнометражний художній дебют Тоні Ноябрьової “Герой моего времени”

ігровий фільм “2020 Безлюдна країна” режисера Корнія Грицюка

документальний фільм “ Заповедник “Аскания” “ режисера Андрія Литвиненка

документальний фільм “Док на прийомі” режисера Андрія Кіршина

Цікавість викликали події індустрійної секції. Офлайн, із дотриманням усіх вимог карантину, відбулися два майстер-класи.

Тренінг з акторської майстерності з аншлагом провела Римма Зюбіна — українська актриса, на рахунку якої понад 150 ролей у кіно, серіалах і театральних постановках, володарка премій “Золота Дзиґа”, телеведуча та громадська активістка.

Окрім того, офлайн майстер-клас у Харкові провів один з найвидатніших українських та кримськотатарських режисерів і кіноакторів Ахтем Сеітаблаєв. Він зрежисував такі фільми, як “Кіборги”, “Захар Беркут”, “Хайтарма”, та був співрежисером фільму “Номери”, який став фільмом-відкриттям цьогорічного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Локації фестивалю: