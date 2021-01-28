Вчетверте на стадіоні "Арена Львів" організатори Global Events та Lviv Convention Bureau зберуть провідних спеціалістів з усієї країни, аби розробити нові рішення та стратегії виходу з кризи задля досягнення спільної мети - зробити івент-індустрію величною знову.

Четвертий Міжнародний Форум Івент Індустрії — це стартовий майданчик для відновлення подієвої галузі і її стрімкого злету до нових звершень та висот.

Розвиток нових вмінь, вдосконалення професійних навичок та активний пошук інноваційних рішень — майбутнє івент-індустрії залежить лише від прагнення та зусиль кожного представника галузі, яких і об’єднає Четвертий Міжнародний Форум Івент Індустрії задля досягнення спільної мети — зробити івент-індустрію величною знову. Два дні для спільної побудови нових планів, розробки стратегій адаптації до нових умов, реалізації потенціалу та ефективної кооперації стануть підтвердженням існування виходу з глобальної кризи як для креативних фахівців, так і для замовників послуг. Форум Івент Індустрії 2021 — це заклик до спільних дій як запоруки відновлення успіху подієвої галузі, адже івентори — це і є сама індустрія, і саме в їх силах повернути її до життя.

Очікувана кількість учасників:

формат офлайн: 500 учасників

формат онлайн: 500 учасників

На учасників Форуму очікують два формати проведення – онлайн та офлайн; два дні панельних дискусій від 50 професійних спікерів зі всієї країни, серед яких: засновники найкращих івент-агенцій, організатори наймасштабніших фестивалів, концертів та конференцій, найвідоміші продюсери країни, артисти та призери світових премій в сфері івентів; виставка інновацій галузі Event Expo і незабутні шоу та afterparty.

Форум відбудеться 19-20 лютого у конференц-центрі стадіону “Арена Львів” за адресою: вул. Стрийська, 199. Для участі у події доступні квитки трьох категорій: All Access VIP, All Access та Online. Квитки можна придбати на офіційному сайті форуму: www.eventindustry.com.ua або на сайті офіційного тікетінг-партнера www.gastroli.ua.