У ніч на вівторок, з 6 на 7 липня, буде відмічається народне свято східних слов'ян, присвячене літньому сонцестоянню - Івана Купала.

#Букви розповідають про історіюсвята, а також його традиції та обряди.

Походження

Свято Івана Купала має два елементи: язичницький та християнський. Дохристиянська назва свята невідома, а ось назва Івана Купала має народно-християнське походження і є слов’янським варіантом імені Іоанн Хреститель, оскільки епітет Іоанна перекладається з грецької як “купатель, занурювач”.

Назвати точну дату зародження цього свята на сьогоднішній день неможливо. Існує думка, що відзначати це свято в Україні почали в 12 столітті, але більшість дослідників дотримується думки, що це свято існувало з раннього періоду родоплемінних відносин.

Варто зазначити, що Івана Купала в давні часи (за старим стилем) припадав на день літнього сонцестояння, який відзначається в 20-их числах червня.

Обряди і традиції

Ніч на Івана Купала заповнена обрядами, пов’язаними з водою, вогнем і травами.



Одним з основних обрядів свята є масове купання. Вважалося, що в день Івана Купала вся нечисть покидала води озер, річок і водойм, тому можна було купатися, не побоюючись нічого і нічого. Слов’яни також вірили, що в цей час вода наділялася особливою магічною і цілющою силою, допомагаючи очиститися від зла і знайти міцне здоров’я.

Ще однією особливістю купальської ночі є очищаючі багаття. Їх розпалювали пізно увечері і палили найчастіше до ранку. У різних традиціях є свідчення про вимогу розпалювати купальське вогнище тільки “живим вогнем”, здобутим тертям. Навколо багаття водили хороводи, танцювали, співали купальські пісні, через нього стрибали. Вважалося, що хто вдаліше і вище стрибне, той буде щасливішим. Дівчата стрибали через вогонь, щоб очистити себе і оберегти від немочей, порчі, змов. Цікаво, що дівчину, яка не перестрибнула через вогнище, називали відьмою.

Івана Купала є містичним святом. Слов’яни вірили, що в цей день рослини і навіть тварини могли говорити між собою. Зелень використовувалася як універсальний оберіг: вважалося, що вона захищає від хвороб і епідемій, зурочення і порчі; від чаклунів і відьом, нечистої сили, “ходячих” покійників; від стихійних блискавок, урагану, пожежі; від змій і хижих звірів, комах-шкідників, черв’яків.

Вважалося, що в цей день найкраще збирати цілющі трави, тому що рослини отримують від Сонця і Землі велику силу. Деякі трави збиралися вночі, інші вдень до обіду, а деякі по ранковій росі. При зборі лікувальних трав читали особливу молитву.

В день Івана Купала особливо цінувалась папороть. Вважалося, що в купальську ніч вона горить дивним кольором. Кожен, хто зірве папороть в ніч на Івана Купала, наділявся магічними силами. Але за квіткою полювали не тільки люди, але і нечиста сила, тому потрібно було бути гранично обережним.

Ворожіння на Івана Купала

З давніх-давен на свято Івана Купала дівчата ворожили на суджених, а також здійснювали різні обряди, покликані наповнити життя любов’ю, достатком і щастям.

Ворожіння зазвичай починають під вечір – на західне сонце. За правилами старовинних обрядів на дівчатах не повинно бути нічого, крім довгої сорочки і вінка на голові.

Ворожіння по вінку

Вінок потрібно сплести з дванадцяти трав, прикрасивши його польовими квітами. На заході його потрібно обережно опустити на воду і злегка штовхнути.

Якщо вінок пішов на дно відразу ж – коханий розлюбив;

Якщо вінок пристав до берега – весілля в цьому році не передбачається;

Якщо вінок поплив до іншого берега – наречений буде не місцевий;

Якщо ж вінок мотає з боку в бік – доля буде нещаслива;

А якщо вінок поплив за течією – незабаром буде весілля.

Ворожіння по каблучці

Для цього гадання знадобиться каблучка, яку найчастіше носить дівчина. У склянку з рівним дном слід налити води і опусти в нього каблучку. Потім потрібно подивитися через воду в середину опущеної каблучки – там повинен з’явитися образ судженого.

Ворожіння по колам на воді

У широку і глибоку миску наливають воду. На заході сонця воді пошепки говорять своє бажання і кидають невеликий камінчик. Якщо число кіл на воді парне – бажання збудеться, якщо непарне, то ні.

Ворожіння на цибулі

Потрібно взяти кілька цибулин, на кожній написати ім’я хлопця і опустити в воду. За повір’ям, першою повинна прорости цибулина з ім’ям нареченого.

Ворожіння на бажання

У ніч на Івана Купала треба взяти новий коробок сірників, тримаючи його в руках, слід зосередитися на своєму бажанні або питанні. Потім потрібно витягнути сірники з коробка. На кожен сірник примовляючи “збудеться”, “не збудеться” або “так”, “ні”. Останній сірник – і буде відповіддю.