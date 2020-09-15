Про це на брифінгу повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Марцінків зазначив, що сьогодні позачергова сесія міської ради прийняла рішення про ослаблення карантину.
“Враховуючи багаточисленні звернення батьків дітей Івано-Франківської міської територіальної громади, Івано-Франківська міська рада вирішила: Зобов’язати керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Івано-Франківської міської ради забезпечити реалізацію права на освіту жителями Івано-Франківської міської територіальної громади відповідно до статті 53 Конституції України, Закону України “Про освіту” із обранням за вибором батьків здобувача освіти форми освіти з 15 вересня 2020 року продовжити поетапне відкриття та забезпечити роботу закладів дошкільної освіти…”, – йдеться в рішенні Івано-Франківської міської ради.
Мер міста уточнив, що з 15 вересня будуть поетапно протягом тижня відкривати дитячі садки, з 21 вересня — початкові школи, з 28 вересня — повноцінне навчання в закладах освіти в Івано-Франківську. Мова йде про ті, які підпорядковуються міській раді.
Мер додав, що у батьків залишається право вибору — відправляти дітей до школи або залишити на дистанційному навчанні. Марцінків звернувся до правоохоронців із закликом не штрафувати керівників шкіл і дитсадків.
- Нагадаємо, раніше міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів щодо включення міста до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями. До того ж з 14 вересня в Івано-Франківську планували відкрити школи і дитячі сади попри те, що місто в червоній зоні карантину. Згодом вирішили відкрити садки, а школи перевести на дистанційне навчання.
- Влада Тернополя також вирішила не посилювати карантинні обмеження в місті, попри його включення до “червоної” зони.
- 14 вересня в Україні набрати чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.