Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами очільника МОЗ, він вже звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням скликати Держкомісію ТЕБ та НС, щоб розглянути питання про перехід Івано-Франківської області в “червону” зону карантину.
Ляшко додав, що до сьогодні, 20 січня, майже вся Україна перебувала у “жовтій” зоні, за винятком декількох регіонів, які знаходились у сигнальному помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.
“А Прикарпаття стало першим регіоном, який знову наблизився до “червоної” зони карантинних обмежень”, – підсумував міністр.
- Нагадаємо, що в МОЗ офіційно повідомили про початок нового спалаху пандемії COVID-19 в Україні.
- Також відомо, що за минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксували 18 479 нових випадків коронавірусу.