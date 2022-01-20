Оскільки, за даними МОЗ, епідеміологічна ситуація на Прикарпатті погіршується з кожним днем, відомство буде просити Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запровадити в регіоні "червону" карантинну зону.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, він вже звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням скликати Держкомісію ТЕБ та НС, щоб розглянути питання про перехід Івано-Франківської області в “червону” зону карантину.

Ляшко додав, що до сьогодні, 20 січня, майже вся Україна перебувала у “жовтій” зоні, за винятком декількох регіонів, які знаходились у сигнальному помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.

“А Прикарпаття стало першим регіоном, який знову наблизився до “червоної” зони карантинних обмежень”, – підсумував міністр.