Івано-Франківська область опинилася в «червоній» зоні карантину

Про це повідомляють міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та пресслужба уряду.

У вівторок, 23 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля, де було розглянуто питання щодо карантинного зонування.

Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області.

Рішення пов’язане зі сплеском захворюваності на COVID-19 в регіоні. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, від початку року щотижнева кількість нових виявлених випадків зросла у шість разів. За останній тиждень кількість підтверджених випадків зараження зросла на 30%. Водночас в області високий рівень ушпиталення: заповненість ліжок з киснем — вище 50%, реанімаційних ліжок — 82% в середньому, але в деяких лікарнях — 100%.

Через погіршення епідемічної ситуації в Івано-Франківській області вже розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь, а також встановили 16 карантинних блок-постів та посилили карантин.

Урядова комісія вирішила:

організувати КПВВ по всій території Івано-Франківської області контрольні пункти, де чергуватимуть лікарі, поліціянти та працівники ДСНС, проводитиметься температурний скринінг осіб та опитування їх щодо наявності симптомів хвороби (з направленням до медзакладів в разі виявлення ознак хвороби);

доручити Мінінфраструктури розробити зміни, що дозволять відкорегувати рух залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту до та з населених пунктів області та заборонити посадку та висадку пасажирів в регіоні.

Червоний рівень небезпеки буде встановлений з 00:00 годин 26 лютого.

Ситуація по країні

Зауважимо, що також 23 лютого Міністерство охорони здоров’я оприлюднило документ, у якому визначено, який рівень епідемічної небезпеки може бути встановлений в різних областях України. У ньому враховані завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, захворюваність на 100 тисяч населення за 2 тижні, коефіцієнт виявлення випадків зараження та показник зростання кількості випадків.

Відповідно до нього, до “червоної” зони могла потрапити не лише Івано-Франківська область, а й Чернівецька, оскільки коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації в регіоні є високим.

До того ж 7 областей (Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська) могли потрапити до “помаранчевої” зони через перевищення епідпорогу

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Однак про рішення щодо запровадження відповідного рівня епіднебезпеки у цих регіонах урядова комісія не ухвалювала.

Натомість головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій було доручено проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об’єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у лікарнях.

В інших областях та Києві діє “жовтий” рівень небезпеки.