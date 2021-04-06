Відповідна заява опублікована на сайті облради.
Так, під час позачергової сесії 6 квітня депутати ухвалили рішення звернутися до президента України, спікера ВРУ, очільників МВС, СБУ та ДБР, генпрокурорки та Центрвиборчкому у зв’язку з порушеннями під час проведення виборів у 87-му окрузі.
У своєму зверненні депутати закликають зазначених осіб “мати мужність взяти на себе відповідальність” за “численні порушення, допущені органами влади та їх посадовими і службовими особами”, а також “виконати належним чином конституційні обов’язки і власні обіцянки, забезпечивши верховенство права, дотримання прав і свобод виборців”.
Депутати вимагають:
- розслідування грубих порушень чинного законодавства України суб’єктами виборчого процесу та притягнення їх до відповідальності;
- надання правової оцінки діям спецпідрозділу СБУ в приміщенні окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 87;
- розслідування незаконного проникнення у приміщення ОВК та притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію;
- перевірки наявності ознак кримінального правопорушення в діях народних депутатів України, які перебували в ОВК;
- визнання виборів в окрузі недійсними та оголошення повторних.
Рішення про таке звернення підтримали 55 з 84 депутатів облради.
Раніше кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський виступив за оголошення перевиборів через численні порушення під час підрахунку голосів. “Європейська Солідарність” також вимагає проведення повторних виборів у 87-му окрузі.
Вибори на 87-му окрузі
Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.
Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.
Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.
31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.
Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.
4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).
Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.
- Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними.
- Через порушення під час виборів поліція відкрила 17 кримінальних проваджень.