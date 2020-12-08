Щорічний міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини - це платформа для обговорення важливих питань щодо застосування практики Європейського суду з прав людини та її впливу на Україну для усіх гілок державної влади в Україні, суддів Європейського суду з прав людини, правників, науковців, неурядових організацій та експертів у галузі захисту прав людини. З часу започаткування Форуму у 2012 році, понад 2,000 фахівців взяли участь у заході у форматі офлайн та онлайн.

Цілями IX щорічного міжнародного форуму є:

обговорити сучасну практику Європейського суду з прав людини в контексті посилення реалізації права на справедливий суд та інших європейських стандартів в Україні;

обговорити роль судової влади у забезпеченні здійснення правосуддя та захисту прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини;

обговорити питання гендерної рівності та доступу до правосуддя у світлі практики Європейського суду з прав людини;

з’ясувати питання виконання рішень Європейського суду з прав людини та імплементації Протоколу 16 до Європейської конвенції з прав людини.

Для участі у заході, просимо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/f4R4CxE3oQ9AT7mK6 до 5 грудня 2020 року до 18:00.

Зареєстровані учасники та учасниці отримають посилання Zoom для доступу до заходу.

КОЛИ – 9 грудня 2020, 10:00 – 10 грудня 2020, 13:00

ДЕ – онлайн платформа Zoom

ОРГАНІЗАТОР(И): Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з проектом Ради Європи “Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини”, який фінансується Фондом з прав людини; Верховним Судом, Національною школою суддів України та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Інформаційний партнер Форуму онлайн видання “Букви”, Bykvu.com.