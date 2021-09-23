Про це повідомляють #Букви.
З 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року по всій території країни оголошено жовту зону.
Обмеження у закладах освіти
При “жовтому” рівні відвідування закладів освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу одного з документів:
- жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини;
- зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини;
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію;
- довідки 063/о (видається лікарем, який проводив щеплення, після щеплення однією дозою дводозної вакцини);
- COVID-сертифіката про одужання.
У “жовтій” зоні діють такі загальні карантинні обмеження (є винятки за умови вакцинації):
Громадські заклади
Кафе, театри, концертні майданчики, кінотеатри працюють без обмежень “жовтого” рівня, якщо 80% працівників та всі відвідувачі закладу мають принаймні одне щеплення.
Карантинні обмеження
Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі;
Не більше чотирьох осіб за столиком у закладах громадського харчування;
Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із 50-відсотковою заповненістю місць;
Спортивні зали та фітнес центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа 10 квадратних метрів площі.
У “жовтій” зоні слід обов’язково носити маски у приміщеннях, дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 м.
- У середу, 22 вересня, Кабінет Міністрів скасував пороги вакцинації для дитячих садків та початкової школи. Це дасть змогу їм працювати у звичному режимі під час карантину.
- Бізнес у “жовтій” та “червоній” карантинних зонах зможе працювати без додаткових обмежень за деяких умов. Для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакцинованими. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по “жовтій” зоні й не перевіряти документи про вакцинацію.