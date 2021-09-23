Сьогодні, 23 вересня, в Україні набули чинності правила "жовтого" рівня епідбезпеки, який передбачає обмеження кількості учасників масових заходів, відвідуваності закладів культури, громадського харчування, спортивних та фітнес-центрів.

Про це повідомляють #Букви.

З 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року по всій території країни оголошено жовту зону.

Обмеження у закладах освіти

При “жовтому” рівні відвідування закладів освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу одного з документів:

жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини;

зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини;

міжнародного свідоцтва про вакцинацію;

довідки 063/о (видається лікарем, який проводив щеплення, після щеплення однією дозою дводозної вакцини);

COVID-сертифіката про одужання.

У “жовтій” зоні діють такі загальні карантинні обмеження (є винятки за умови вакцинації):

Громадські заклади

Кафе, театри, концертні майданчики, кінотеатри працюють без обмежень “жовтого” рівня, якщо 80% працівників та всі відвідувачі закладу мають принаймні одне щеплення.

Карантинні обмеження

Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі;

Не більше чотирьох осіб за столиком у закладах громадського харчування;

Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із 50-відсотковою заповненістю місць;

Спортивні зали та фітнес центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа 10 квадратних метрів площі.

У “жовтій” зоні слід обов’язково носити маски у приміщеннях, дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 м.