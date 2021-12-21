З 5 запитань відповіли на одне: відповідь МВС на запит #Букв щодо Гогілашвілі

Через скандал, який розгорнувся навколо уже колишнього радника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського Олександра Гогілашвілі, #Букви надіслали запит до МВС стосовно останнього.

Про це повідомляють #Букви.

У запиті до Міністерства внутрішніх справ, надісланому 12 грудня, #Букви поставили 5 запитань щодо появи та кар’єри Олександра Гогілашвілі у МВС України. Відповідь на запит надійшла через 9 днів – 21 грудня, попри те, що Законом України “Про доступ до публічної інформації” передбачений 5-денний строк для відповіді.

Серед запитань були такі:

1. З яких підстав Олександра Гогілашвілі було призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ України за умов відсутності профільної вищої освіти та будь-якого професійного досвіду?

У МВС це запитання проігнорували.

2. Чи отримував Олександр Гогілашвілі за період перебування на посаді заступника міністра внутрішніх справ заохочення, премії, нагороди, якщо так, то які саме?

Відповідь Міністерства внутрішніх справ: “за період перебування на посаді заступника Міністра внутрішніх справ України Гогілашвілі О. Г. отримував премії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року No 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” у 2019 році – за жовтень, листопад, грудень, у 2020 році – за січень, лютий та у 2021 році – за серпень, вересень, жовтень, листопад.

За період роботи в Міністерстві внутрішніх справ України Гогілашвілі О. Г. був нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.”

3. Чи нагороджувався Олександр Гогілашвілі нагородною зброєю, якщо так, то коли і якою саме?

Відповіді на це запитання не надано.

4. Які дисциплінарні, чи інші стягнення, заходи впливу буде застосовано щодо Олександра Гогілашвілі?

Це запитання також було проігнороване.

5. Чи правдива інформація, оприлюднена у ЗМІ, про наявність в Олександра Гогілашвілі громадянства РФ? Чи проводилась відповідна перевірка міністерством? Чи буде проведена така перевірка надалі?

Відповіді на це запитання не надано.

Крім МВС, 12 грудня #Букви надіслали запит і до Офісу президента України — щодо підстав нагородження орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, яким у жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський нагородив Олександра Гогілашвілі. Відповідний указ № 478/2020 розміщений на сайті президента України.

Відповідь на зазначений запит станом на 21 грудня не надійшла, що є порушенням Закону України “Про доступ до публічної інформації”.