Про це сказано в офіційній відповіді компанії на запит Конгресу США.

У відповіді сказано, що за останні чотири роки з компанії звільнили як мінімум чотирьох співробітників за використання відеоданих користувачів.

В цілому, їм дозволено було переглядати відеодані, але вони зловживали таким правом, тим самим перевищивши “рівень, необхідний для виконання робочих функцій”.

Представники Amazon запевнили конгресменів, що після кожного з цих інцидентів було проведено розслідування і зроблено безліч дій, аби обмежити доступ до такої інформації, дозволивши це якомога меншій кількості працівників. Крім того, компанія періодично перевіряє ще раз, який доступ співробітники мають до даних і чи справді він необхідний їм для виконання роботи.

Також в Amazon зазначили, що не всі співробітники, які мали доступ до призначених для користувача відео, проживають на території США. В яких саме країнах живуть співробітники, що мають такі права, в Amazon не уточнили.

Що стосується співробітників компанії в Україні, то вони мають доступ тільки до загальнодоступних відео або відео, відкритих для співробітників, підрядників (друзів і сімей співробітників і підрядників) і тільки з їх згоди.

Як відомо, раніше в ЗМІ писали про те, що саме українські співробітники Amazon мали доступ до призначених для користувачів відео Ring “в дослідницьких цілях”.