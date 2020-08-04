Троє моряків були врятовані з невеликого безлюдного острова в Мікронезії – в західній частині Тихого океану – завдяки напису SOS на піску.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Як повідомили в збройних силах Австралії, чоловіків виявили на острові Пайкелот у неділю, 2 серпня.

Моряки зникли після того, як 30 липня вийшли в море, повідомляє американський телеканал CNN. Вони вирушили на 7-метровому судні в 42-кілометрову подорож, проте в дорозі збилися з курсу, а в човні закінчилося паливо.

У результаті моряки висадилися на крихітному безлюдному острові Пайкелот, в 190 кілометрах від місця призначення.

Через кілька днів після зникнення, 2 серпня, австралійські і американські літаки, які шукали зниклих чоловіків, помітили напис SOS на березі безлюдного острова.

Спочатку морякам спустили запаси води та їжі (це зробив вертоліт, який прилетів з австралійського десантного корабля HMAS Canberra). Згодом їх забрало патрульне судно.

Відомо, що врятовані чоловіки знаходяться в нормальному стані і не отримали серйозних травм.