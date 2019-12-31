Про це повідомляє Reuters.
Виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс дала по 72 години послу Мексики Марії Терезі Меркадо і деяким іспанським дипломатам, вимагаючи від них покинути країну. Їх назвали персонами нон-грата і звинуватили в підтримці прихильників колишнього болівійського президента Ево Моралеса.
Вона заявила, що болівійський уряд не терпітиме людей, які “намагаються приховати і захистити злочинців, які розпалювали заколот, збройне повстання і тероризм”.
Раніше Аньєс пообіцяла провести президентські вибори протягом 90 днів.
Як відомо, посольство Мексики в Ла-Пасі надало притулок союзникам колишнього президента Болівії Ево Моралеса. У міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що вважають таке рішення болівійського уряду “політичним”.
В Іспанії вирішили видворити болівійських дипломатів у відповідь.
- Раніше повідомлялося, що президент Болівії Ево Моралес пообіцяв провести другий тур президетських виборів, якщо будуть виявлені фальсифікації при підрахунку голосів. Але попередив опозицію про протести в містах, якщо та буде оскаржувати його переобрання на четвертий термін.
- 20 жовтня в Болівії пройшов перший тур президентських виборів – нинішній президент Ево Моралес в числі кандидатів.