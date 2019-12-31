Послам Іспанії та Мексики в Болівії дали 72 години, щоб вони покинули країну, оскільки названі персонами нон-грата і звинувачуються в підтримці прихильників колишнього болівійського президента Ево Моралеса.

Про це повідомляє Reuters.

Виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс дала по 72 години послу Мексики Марії Терезі Меркадо і деяким іспанським дипломатам, вимагаючи від них покинути країну. Їх назвали персонами нон-грата і звинуватили в підтримці прихильників колишнього болівійського президента Ево Моралеса.

Вона заявила, що болівійський уряд не терпітиме людей, які “намагаються приховати і захистити злочинців, які розпалювали заколот, збройне повстання і тероризм”.

Раніше Аньєс пообіцяла провести президентські вибори протягом 90 днів.

Як відомо, посольство Мексики в Ла-Пасі надало притулок союзникам колишнього президента Болівії Ево Моралеса. У міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що вважають таке рішення болівійського уряду “політичним”.

В Іспанії вирішили видворити болівійських дипломатів у відповідь.