Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.
“Відсьогодні в аеропорту “Бориспіль” подорожуючі можуть пред’являти цифрові версії паспорту громадянина України або біометричний закордонний паспорт через додаток «Дія» замість звичайного. Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України. До кінця тижня долучаться також Одеса, Львів та Херсон”, – повідомив Криклій.
За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів.
Після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир має відкрити додаток на смартфоні і показати екран для зчитування QR-коду. Після цього йому буде дозволено здійснити політ.
- Ще 13 країн відкрили свої кордони для в’їзду громадян України в умовах пандемії коронавірусу в світі.
- Станом на 7 липня громадяни України могли в’їхати в 23 країни. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острова.
- Станом на 14 липня в список країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.