В аеропорту "Бориспіль" для внутрішніх подорожей Україною тепер можна використовувати електронні паспорти з додатку "Дія".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“Відсьогодні в аеропорту “Бориспіль” подорожуючі можуть пред’являти цифрові версії паспорту громадянина України або біометричний закордонний паспорт через додаток «Дія» замість звичайного. Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України. До кінця тижня долучаться також Одеса, Львів та Херсон”, – повідомив Криклій.

За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів.

Після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир має відкрити додаток на смартфоні і показати екран для зчитування QR-коду. Після цього йому буде дозволено здійснити політ.