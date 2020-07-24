Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Київській області.

За результатами експертизи з’ясувалося, що вміст в ягодах і грибах радіоактивних елементів цезію і стронцію в два рази перевищував норму.

“Встановлено, що вилучені у громадян на території зони відчуження 300 кг лісових ягід та 20 кг грибів удвічі перевищували допустимі норми радіоактивних елементів цезію та стронцію. За усіма виявленими фактами порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкриті кримінальні провадження”, – зазначається в повідомленні.

Правоохоронці вилучили зібрані ягоди і гриби, які громадяни намагались перемістити за межі зони без відповідного дозволу та дозиметричного контролю. Судячи з фото, в кошиках і коробках була чорниця, а також лисички.

Правоохоронці також вилучили автомобіль, на якому порушники намагалися перемістити радіаційний “урожай”.

У цілому тільки за липень правоохоронці запобігли 14 спробам незаконного вивезення з Чорнобильської зони відчуження лісових грибів та ягід. До відповідальності притягнули 16 порушників.

Слідчими відкрито 14 кримінальних проваджень за ст. 267-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлено до суду.