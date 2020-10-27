Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 52% від загальної суми.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“З Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми. На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн з передбачених 16,3 млрд грн або 35%”, – повідомили у відомстві.

У міністерстві відзначили, що на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів витратили 21 млн гривень з 100 виділених. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників пішло 624 млн гривень з передбачених 2,9 млрд.

За даними відомства, кошти були витрачені таким чином:

на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направили 571 млн грн;

в сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд гривень;

на забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд гривень з 2,7 млрд (91%);

на будівництво та ремонт доріг використано 16,3 млрд гривень (47%) з виділених 35 млрд;

на державну підтримку сфери культури, туризму і креативних індустрій передбачили 1 млрд гривень, з яких поки використано тільки 6 млн гривень.

на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачили 524 млн гривень. З цієї суми використовували 165 мільйонів.

Крім того, 2,7 млрд гривень витратили на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам з передбачених 6 млрд.

Кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.