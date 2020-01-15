Історія почалася з фінансового плану "Укрпошти": в 2020 році місячна заробітна плата для керівника компанії Ігоря Смілянського закладена на рівні 1 млн 887 тисяч гривень.

У соціальних мережах цю тему стали обговорювати, Смілянський почав заперечувати та обурюватися, а #Букви, як зазвичай, зібрали все найцікавіше.

До слова, фінансовий план “Укрпошти”, як висів на сайті Міністерства інфраструктури України, так і продовжує висіти, без внесення будь-яких правок:

Користувачів соціальних мереж збентежила кількість нулів у заробітній платі головного поштаря, а ЗМІ випускали все більше новин:

З незрозумілих причин Ігор Смілянський активізувався у фейсбуці, мабуть, стався напад гикавки – почалося все з цитат Черчилля:

На наступний день топ-менеджер “Укрпошти” таки вирішив зупинитися, “щоб кинути камінь в собак, які гавкають”. Новоспечений Facebook-боєць запросив представників ЗМІ до свого кабінету, обіцяючи показати “обліковий листок з його зарплатою”. Але зробив він це без поваги, навіть не згадавши про чай і печиво:

Як і личить медійній зірці, що сходить, автор отримав підтримку з боку підписників:

Не гаючи часу даремно, Ігор Смілянський став ще й сам собі СММником – почав ходити по коментарям, поширюючи свій пост:

“Кидати каміння в собак” – справа не з легких, – вирішив в черговому пориві думок Смілянський:

Тим часом у Facebook почали порівнювати зарплати Смілянського та … Трампа! У керівника “Укрпошти” виявилася #більша, ще й у кілька разів:

А ще було проінспектовано кіоск тієї самої “Укрпошти”:

Мем, звичайно, смішний, та ситуація страшна. Але потішити самолюбство – справа важлива:

У коментарях з’являлися повідомлення про те, що порівнювати зарплату Смілянського та Трампа – некоректно:

Але всім добре відомо, що у Інтернету є відповіді майже на всі наші запитання. Заробітну плату головних листонош України і США порівняли моментально:

Співвласниця #Букв Катерина Рошук на волонтерських засадах вирішила допомогти Ігорю Смілянському, давши кілька слушних порад щодо вирішення ситуації, що склалася:

Похоже в Укрпоште нет людей, способных работать с кризисами и репутацией, а значит придётся мне побыть волонтером. Тем… Опубліковано Катериною Рошук Вівторок, 14 січня 2020 р.

На що голова “Укрпошти” різко відреагував, почавши виправдовувати сервіс свого оператора поштового зв’язку і розповідати, як все-таки повинні працювати ЗМІ:

А потім і зовсім почав “атакувати” людей, які коментували пост:

Як це зазвичай і буває, в коментарях сталося найцікавіше – користувачі почали обгрунтовано критикувати роботу “пошти на мільйони”, яка виявилася не такою крутою, як хотілося б її шерифу:

Здавалося б, людина з заробітною платою в 2 млн гривень не має часу на Facebook-баталії, але “така тема, що не можна не особисто”:

А ще виявилося, що Ігор Юхимович вигравав олімпіади з української мови (важлива інформація, правда?), однак тут йому не повірили:

А потім користувачі мережі трохи копнули і знайшли батьків Смілянського, які виявилися справжніми адептами того самого “русского мира”:

На що людина, яка заробляє більше Трампа, відповіла коротко, адже “кожен має свій життєвий досвід”:

Були і меми, куди ж без них:

А підсумувати можна цим: