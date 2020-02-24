Про це повідомили в прес-службі Закарпатської ОДА.

Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, під керівництвом в.о. голови Закарпатської ОДА Олексія Гетьманенка відбудеться засідання тимчасової протиепідемічної комісії при облдержадміністрації. Вона створена за розпорядженням Кабміну.

На розгляді будуть наступні питання:

Стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можуть підозрювати коронавірус COVID-2019.

Налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів і медичними службами.

Інформацію про епідемічну ситуацію з COVID-2019 в світі, Україні та області зокрема.

За словами Гетьманенка, в області вже затверджено алгоритм дій медиків у разі звернення пацієнтів з підозрою на коронавірус. Також вже визначено лікарню, в яку в разі підтвердження захворювання будуть розміщені пацієнти.

“На Закарпатті затверджений алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров’я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-2019. Створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП. Обласна інфекційна лікарня визначена закладом, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус; при потребі буде розгорнуто ізолятор для контактних осіб. Є 13 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги, зокрема обладнаними апаратами штучного дихання. Ситуацію тримаємо під контролем!”, — запевнив він.

Місцеве видання Mukachevo.net зазначає, що таке рішення було прийнято в зв’язку з тим, що через спалах коронавірусу з Італії в Україну масово повертаються заробітчани. Зокрема, так звані “італійські бусики” — водії мікроавтобусів, які займаються перевезенням продуктів (сирів, макаронів та ін.).