З Італії поки що здійснюються авіарейси до України. Перевезення продовжує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він уточнив, що МАУ вже закрила два напрямки. Залишаються Мілан і Рим. При цьому в найближчі дні польоти до Мілану будуть припинені.

“По Італії – у нас три авіаперевізники здійснювали перевезення в 6 міст. Польоти в Бергамо, Мілан, Рим і Венецію здійснювала МАУ. Уже два напрямки вони закрили, залишаються Мілан і Рим. Вони сьогодні-завтра здійснюють останні рейси, щоб вивезти пасажирів. І залишається тільки Рим, щоб ми могли повернути українців. На цьому напрямку ми також здійснюємо додаткові заходи контролю”, – зазначив Криклій, не уточнивши, чи буде в подальшому припинено авіасполучення з Римом.

Він додав, що МАУ є сьогодні єдиним авіаперевізником, який здійснює рейси з Італії в Україну, оскільки SkyUp і Alitalia вже скасували всі авіарейси.

Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі Спільний брифінг Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство інфраструктури України Четвер, 12 березня 2020 р.

Згідно з інформацією на сайті міжнародного аеропорту “Бориспіль”, сьогодні МАУ здійснювала авіаперельоти між Україною та Італією.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна “фактично припиняє” авіасполучення з Італією через коронавірус.

“Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже розпочали його реалізацію, про фактичне скасування авіасполучення з Італією”, – зазначив він.

Згодом в Міністерстві інфраструктури України уточнили, що “ініціюють тимчасове призупинення авіасполучення” з Італією.

“Міністерство інфраструктури звернулось до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України. Авіакомпанії оптимізують польотну програму у сполученні між Україною та країнами, в яких масово поширюються випадки коронавірусної інфекції”, – говориться в повідомленні.