Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Він уточнив, що МАУ вже закрила два напрямки. Залишаються Мілан і Рим. При цьому в найближчі дні польоти до Мілану будуть припинені.
“По Італії – у нас три авіаперевізники здійснювали перевезення в 6 міст. Польоти в Бергамо, Мілан, Рим і Венецію здійснювала МАУ. Уже два напрямки вони закрили, залишаються Мілан і Рим. Вони сьогодні-завтра здійснюють останні рейси, щоб вивезти пасажирів. І залишається тільки Рим, щоб ми могли повернути українців. На цьому напрямку ми також здійснюємо додаткові заходи контролю”, – зазначив Криклій, не уточнивши, чи буде в подальшому припинено авіасполучення з Римом.
Він додав, що МАУ є сьогодні єдиним авіаперевізником, який здійснює рейси з Італії в Україну, оскільки SkyUp і Alitalia вже скасували всі авіарейси.
Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі
Спільний брифінг Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі.
Опубліковано Міністерство інфраструктури України Четвер, 12 березня 2020 р.
Згідно з інформацією на сайті міжнародного аеропорту “Бориспіль”, сьогодні МАУ здійснювала авіаперельоти між Україною та Італією.
Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна “фактично припиняє” авіасполучення з Італією через коронавірус.
“Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже розпочали його реалізацію, про фактичне скасування авіасполучення з Італією”, – зазначив він.
Згодом в Міністерстві інфраструктури України уточнили, що “ініціюють тимчасове призупинення авіасполучення” з Італією.
“Міністерство інфраструктури звернулось до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України. Авіакомпанії оптимізують польотну програму у сполученні між Україною та країнами, в яких масово поширюються випадки коронавірусної інфекції”, – говориться в повідомленні.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.