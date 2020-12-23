Китайські захисники собак викупили ринку, на якому продають собаче м’ясо, 29 тварин. Врятовані собаки попрямували до США, де вже знайомляться з новими господарями.

Про це повідомили захисники собак.

Організація займається порятунком та реабілітацією собак, врятованих від торгівлі м’ясом у Китаї. За їхніми даними, група з 29 собак у п’ятницю приземлилася у нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.

Тварин привезли вантажним літаком. Деяких цуценят вже погодилися взяти на реабілітацію американські сім’ї.

Пандемія коронавірусу негативно вплинула на роботу команди захисників. Раніше врятованих собак можна було перевозити комерційними рейсами. Такий спосіб був економічно вигіднішим. Наразі єдиним способом транспортування собак із Китаю до США або інших країн залишаються вантажні рейси. Врешті перевезення однієї собаки вантажним рейсом коштує понад 3500 доларів.

Однак навіть це не зупинило роботу захисників. З початку року вони транспортували понад сотню тварин. З грошима допомагають благодійники та небайдужі люди. Зараз організація займається збором коштів для транспортування іншої групи врятованих собак.