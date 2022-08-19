Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зеленський наголосив, що Росія чинить шантаж у галузі енергетики не лише на ЗАЕС, а й щодо “Північного потоку-2”. Знову обмежують постачання газу в Німеччину через перший “Північний потік” і знову звучать заяви, що нібито можна щось компенсувати через “Північний потік-2”.
Сьогодні, 19 серпня, відбувся візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції. Ця Асоціація об’єднує мерів понад 150 міст Європи та представників десятків міст-партнерів. Із ними підписали меморандум щодо подальшої відбудови та розвитку українських міст.
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Журналісти визначили геолокацію та підтвердили автентичність нового відео, на якому показано російські військові машини в турбінній залі Запорізької АЕС.
З українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде Конгрес місцевих та регіональних влад. Кожне місто України отримає користь від цього, бо держава зацікавлена в сталому розвитку по всій території України.
Президент сказав мешканцям міст, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії, що Україна не залишить без відповіді жоден із цих ударів. Усіх винних буде знайдено та покарано.
- Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції – близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.
- Після цього Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
- Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, окупованій росіянами. Він закликав РФ дати згоду на перевірку ЗАЕС фахівцями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції евакуювати потрібно буде близько 400 тисяч осіб.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу в Європі атомну електростанцію, Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.
- 19 серпня, президент Франції Емануель Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній запевнив, що погоджується на відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.