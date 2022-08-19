За словами Президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зеленський наголосив, що Росія чинить шантаж у галузі енергетики не лише на ЗАЕС, а й щодо “Північного потоку-2”. Знову обмежують постачання газу в Німеччину через перший “Північний потік” і знову звучать заяви, що нібито можна щось компенсувати через “Північний потік-2”.

Сьогодні, 19 серпня, відбувся візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції. Ця Асоціація об’єднує мерів понад 150 міст Європи та представників десятків міст-партнерів. Із ними підписали меморандум щодо подальшої відбудови та розвитку українських міст.

З українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде Конгрес місцевих та регіональних влад. Кожне місто України отримає користь від цього, бо держава зацікавлена в сталому розвитку по всій території України.

Президент сказав мешканцям міст, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії, що Україна не залишить без відповіді жоден із цих ударів. Усіх винних буде знайдено та покарано.