Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Франс Халс, котрий є представником “золотого віку” голландського живопису, написав це полотно в 1626 році.
Детектив Артур Бранд, який спеціалізується на музейних крадіжках, впевнений, що картину викрали на чиєсь замовлення.
“Дуже важко забезпечити безпеку в маленьких музеях, оскільки це коштує занадто дорого. Тому, якщо хтось захоче щось вкрасти, він це зробить”, – повідомив він у коментарі ВВС.
За словами детектива, викрадені шедеври часто купують і ховають серйозні злочинці, аби в разі арешту обміняти їх на скорочення тюремного терміну.
Як інформує видання The Guardian, орієнтовна вартість полотна “Два хлопчики, що сміються” становить 15 мільйонів євро.
Вперше картину викрали з музею в 1988 році разом із ще одним полотном роботи Якоба ван Рейсдала. Через три роки обидві картини були повернуті.
Ті ж роботи знову вкрали з музею Хоф’ї ван Арден у Лердамі в 2011 році. Тоді вони були знайдені через півроку.
Після другого інциденту в музеї були посилені заходи безпеки. Але це не завадило злодіям забратися в будівлю через задні двері і викрасти полотно втретє.
Як розповіли в поліції, злодії проникли в музей в ніч з вівторка на середу.
Сигнал тривоги спрацював о 03:30, але до того моменту, як на місце інциденту прибули правоохоронці, злодії встигли втекти. Зараз співробітники правоохоронних органів вивчають записи з камер відеоспостереження, проводять криміналістичні експертизи та радяться з фахівцями.
Співробітники музею не коментують інцидент.
Варто відзначити, що після крадіжки у 2011 році найцінніші експонати почали зберігати в особливому приміщенні, куди публіку пускали тільки з екскурсоводом.
- Минулого року в Амстердамі знайшли вкрадену в 1999 році картину Пабло Пікассо “Buste de Femme”. Полотно знайшов голландський арт-детектив Артур Бранд.