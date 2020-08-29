Із невеликого музею в місті Лердам (Нідерланди) втретє за 30 років викрали картину Франса Халса "Два хлопчики, що сміються, з кухлем пива".

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Франс Халс, котрий є представником “золотого віку” голландського живопису, написав це полотно в 1626 році.

Детектив Артур Бранд, який спеціалізується на музейних крадіжках, впевнений, що картину викрали на чиєсь замовлення.

“Дуже важко забезпечити безпеку в маленьких музеях, оскільки це коштує занадто дорого. Тому, якщо хтось захоче щось вкрасти, він це зробить”, – повідомив він у коментарі ВВС.

За словами детектива, викрадені шедеври часто купують і ховають серйозні злочинці, аби в разі арешту обміняти їх на скорочення тюремного терміну.

Як інформує видання The Guardian, орієнтовна вартість полотна “Два хлопчики, що сміються” становить 15 мільйонів євро.

Вперше картину викрали з музею в 1988 році разом із ще одним полотном роботи Якоба ван Рейсдала. Через три роки обидві картини були повернуті.

Ті ж роботи знову вкрали з музею Хоф’ї ван Арден у Лердамі в 2011 році. Тоді вони були знайдені через півроку.

Після другого інциденту в музеї були посилені заходи безпеки. Але це не завадило злодіям забратися в будівлю через задні двері і викрасти полотно втретє.

Як розповіли в поліції, злодії проникли в музей в ніч з вівторка на середу.

Сигнал тривоги спрацював о 03:30, але до того моменту, як на місце інциденту прибули правоохоронці, злодії встигли втекти. Зараз співробітники правоохоронних органів вивчають записи з камер відеоспостереження, проводять криміналістичні експертизи та радяться з фахівцями.

Співробітники музею не коментують інцидент.

Варто відзначити, що після крадіжки у 2011 році найцінніші експонати почали зберігати в особливому приміщенні, куди публіку пускали тільки з екскурсоводом.