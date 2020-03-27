З Нью-Йорка, США, вилетів спецрейс з 354 українцями на борту.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.

“Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк – Київ вилетів відповідно до розкладу.Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів, що з 28 березня кордону держави будуть повністю закриті на в’їзд.