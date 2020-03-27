Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.
“Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк – Київ вилетів відповідно до розкладу.Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів”, – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів, що з 28 березня кордону держави будуть повністю закриті на в’їзд.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.