Ім’я Асєєва є в офіційному списку звільнених осіб, який оприлюднила Служба безпеки України.
Про звільнення Асєєва також повідомив у Facebook глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.
“Нарешті! Український журналіст Станіслав Асєєв на волі! Національна спілка журналістів України з червня 2017 року вимагала звільнення нашого колеги з полону! Європейська та Міжнародна федерації журналістів підтримували нас у вимогах свободи для журналіста! Сьогодні – день, коли наші мрії стають реальністю. Стас, вітаємо зі свободою!” – написав Томіленко.
Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.
СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J
— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019
Станіслав Асєєв (псевдонім Станіслав Васін) – український письменник, журналіст і блогер, автор роману “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”, автор колонок для проекту “Радіо Свобода Донбас.Реаліі”. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку.
Асєєв був викрадений у перших числах червня 2017 року і утримувався в ув’язненні терористів “ДНР” по сьогоднішній день. Бойовики звинувачували журналіста в шпигунстві на користь України.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.