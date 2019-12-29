У рамках сьогоднішнього обміну був звільнений журналіст Станіслав Асєєв, який знаходився в полоні бойовиків з 2017 року.

Ім’я Асєєва є в офіційному списку звільнених осіб, який оприлюднила Служба безпеки України.

Про звільнення Асєєва також повідомив у Facebook глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

“Нарешті! Український журналіст Станіслав Асєєв на волі! Національна спілка журналістів України з червня 2017 року вимагала звільнення нашого колеги з полону! Європейська та Міжнародна федерації журналістів підтримували нас у вимогах свободи для журналіста! Сьогодні – день, коли наші мрії стають реальністю. Стас, вітаємо зі свободою!” – написав Томіленко.

Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня. СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019

Станіслав Асєєв (псевдонім Станіслав Васін) – український письменник, журналіст і блогер, автор роману “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”, автор колонок для проекту “Радіо Свобода Донбас.Реаліі”. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку.

Асєєв був викрадений у перших числах червня 2017 року і утримувався в ув’язненні терористів “ДНР” по сьогоднішній день. Бойовики звинувачували журналіста в шпигунстві на користь України.