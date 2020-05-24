Українських моряків, яких раніше захопили пірати біля берегів Африки, звільнили з полону.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

За його словами, моряки вже на свободі, і скоро повернуться додому.

“Пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!” – заявив Кулеба.